長照人加薪了！苗栗縣據點餐飲費、薪資雙漲 最高領35K

苗栗縣政府9日在頭份市民生社區舉辦115年度社區照顧據點經費說明會，縣長鍾東錦與各界代表與社區工作人員面對面交流，說明政策方向及經費調整。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

為因應高齡化社會及中央長照政策調整，苗栗縣政府辦理115年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會，透過3場次說明協助各社區掌握補助基準與執行方向，並持續完善在地長者照顧網絡。縣長鍾東錦表示，115年度社區據點餐飲加值經費每月增至7,000元，專職人員薪資調升至每月3萬4,000元，大專畢業者另加1,000元，期望穩定人力，提供長者溫暖服務。

苗栗縣政府9日上午在頭份市民生社區活動中心舉辦115年度社區照顧關懷據點計畫經費說明會第3場活動，出席鄉鎮包括竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、頭份市、南庄鄉及三灣鄉。縣長鍾東錦偕同社會處長張國棟、老人福利科長張瑞瑜，並邀集議員徐功凡、蕭詠萱等各界代表共同參與，與社區工作人員面對面交流，說明政策方向及經費調整內容。

縣長鍾東錦（中）表示，115年度社區據點餐飲經費增至7,000元，專職人員薪資調升至3萬4,000元，大專畢業者加1,000元，期望穩定人力、提供溫暖照顧。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

縣府社會處指出，截至114年12月底，苗栗縣65歲以上老年人口達10萬7,476人，占全縣總人口數20.23％，已正式邁入高齡化社會。為讓長者能在熟悉的社區中安心生活，縣府積極推動「社區照顧關懷據點」，目前已輔導設置231處據點，提供電話問安、關懷訪視、餐飲服務及健康促進活動等多元服務，使據點成為長者的第二個家。

縣長鍾東錦在會中表示，考量物價上漲，縣府將酌量調高據點餐飲加值經費，115年度由每月6,000元提升至7,000元；同時也爭取中央經費支持，將據點專職人員薪資由每月33,000元提升至34,000元，大專院校畢業者另加給1,000元，達每月35,000元。期望藉此鼓勵專職人員長期服務，提供更幸福、溫暖的照顧。

鍾東錦感謝各據點幹部、志工及各公所的全力協助，強調縣府將持續推動老人福利政策，挹注更多資源，並鼓勵退休人員加入志工行列，形成一代照顧一代的善循環，讓社區照顧關懷據點更溫暖、更有活力。

