長照供需失衡 立委民團呼籲衛福部全面檢討

（中央社記者林敬殷台北22日電）長照3.0即將上路，民進黨立委林月琴及多個居服民間團體今天舉行記者會表示，長照3.0若未正視照顧人力結構性流失與給支付制度長期失衡問題，恐無法承接快速成長的需求，可能導致制度一上路就跛腳，衛福部應立即全面檢討相關制度，用制度止住人力不足及流失。

民進黨立委林月琴今天上午在立法院舉行「長照3.0倒數計時，照顧人力被迫退出！」記者會，台灣居家服務策略聯盟理事長涂心寧，以及居盟副理事長、瑞泰社會福利基金會副執行長陳韋菁受邀出席。

林月琴指出，台灣已邁入超高齡社會，長照1.0從2016年走到現在的2.0，預算增加18倍，據點從72處增加到1553處，當被照顧的人，從9萬人增加到90萬人時，照顧的人力從2.5萬只增加到10萬人，無法衡平照顧的品質，若制度不斷往前進，人力卻沒有解決，恐怕會讓長照一上路就跛腳。

林月琴表示，長照的高齡勞動力一旦退場，又沒有年輕人力補上，人力斷層就會浮現，而關鍵在薪資福利夠不夠誘人。衛福部應立即召開檢討會議，重新檢視照顧人力政策與給支付標準，確保制度能穩定運作。

涂心寧說明，居服從2016年不到5萬位使用者，到2024年超過35萬位使用者，有賴於政府跟居服單位合作，居家照顧服務員從8615人，成長到5萬4000多人，但現行給支付標準已有8年未調整，卻同時面臨服務需求快速成長，人力補得太慢，供需結構嚴重失衡。

涂心寧提到，113年數據顯示，全台使用居家服務（B碼）者占比高達70.8%，滿意度96.8%，整體體系高度仰賴居服人力，卻未給予相對應的制度支持，若給支付制度卡住，整個系統就會卡住。

陳韋菁透露，零星調整已無法回應當前困境，必須從制度源頭改革，民間團體建議，應就長期照顧服務法進行修法，將給支付調整原則入法，建立定期檢討、與物價連動的機制，終結給付長期凍結的制度困境，從根本改善人力補充與留任問題。

林月琴強調，長照3.0不應僅著眼於服務擴張與制度升級，應立即檢討並調整長照給支付標準，使其真實反映人力成本與專業價值，以及提出具體的人力補充與留任配套，避免長照3.0上路後出現「有制度、沒人做」的困境。（編輯：張若瑤）1141222