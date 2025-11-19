長照停不到！張文潔：營業用臨停區違規暴增4倍 促納身障沐浴車

【警政時報 鄭元毓、鄭自達／綜合報導】臺北市議員張文潔18日在議會質詢時揭露，臺北市「營業用共用臨停區」的違規停車亂象嚴重，今（114）年截至10月違規數已高達445件，較去年全年暴增超過4倍。張文潔質疑市府管理失靈，導致實際有需求的長照服務車如身障沐浴車等，因無法停放而影響服務，要求交通局必須檢討制度並將到宅沐浴車納入臨停保障範圍。

議員張文潔指出台北市「營業用共用臨停區」違停問題嚴重。(張文潔辦公室提供)

張文潔指出，儘管北市停管處已將營業用共用臨停格位從120處增加至244處，但違規數卻以倍數成長，凸顯市府的管理完全跟不上實際市政需求。她強調，該臨停區是專供復康巴士、長照車（福祉車）、計程車及貨車等公共服務性車種臨停使用，但目前仍有許多長照服務車輛無法停放。

對於違停暴增，停管處曾向議會承諾將使用「科技執法、智慧停車柱」來改善，但張文潔點出目前全市僅在信義區設置2支智慧停車柱。對此交通局則回應，因裝設智慧停車柱需較寬人行道，且缺乏收益，導致業者意願不高、進度不彰。張文潔痛批市府將責任推給業者，應全面盤點並加速裝設，以有效提高周轉率。

張文潔爭取將「到宅沐浴車」納入公共服務性車種，以便能使用共用臨停區。(張文潔辦公室提供)

張文潔同時點出「時間限制過於僵硬」的問題，特別是到宅沐浴車這類新型長照服務。根據社會局資料，到宅沐浴車服務人次需求持續攀升，服務時間長且器材搬運繁複。她強調，這些車輛也是公共服務的一環，卻因沒有臨停空間可用，導致業者只能冒著被開單的風險完成任務，甚至因此無法服務到位於不好停車地點的障礙者。

張文潔建議市府應參考桃園的臨停制度，採累進費率設計，以彈性處理復康巴士、長照車等需較長停放時間的特殊需求。她強烈要求交通局鬆綁營業用共用臨停區的時間限制，並將「到宅沐浴車」正式納入公共服務性車種，使其得以使用共用臨停區。

張文潔最後強調，臺北市是六都中高齡化比例最高的城市，「照顧服務需求只會越來越多，市府不能用舊制度管新問題。」呼籲交通局與停管處應主動調整政策，讓所有公共服務車種能在安全、合規的環境下執行任務。

