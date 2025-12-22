長照包裹式支付 明年3月試辦

長照三點○明年上路，服務項目更具彈性，採身體照顧、非身體照顧等兩大類，依照不同時間（廿、卅、四十分鐘）來支付費用，擦澡、餵食等身體照顧類的支付金額，將高於非身體照顧類（代購、陪病、打掃），「包裹式支付試辦計畫」預定明年三月實施。

衛福部長照司副司長吳希文表示，現行長照服務給支付方式為「論項目」支付，如照服員幫被照顧個案洗澡、備餐、餵飯等，將逐一計算費用，以致服務較為破碎，沒有連續性。包裹式給付較具彈性，如被照顧者洗澡時，同時排泄，照服員就能在這服務時段一併處理。

舉例來說，照服員在四十分鐘內幫個案洗澡、餵食、清潔排泄物等，被照顧者就需支付一定費用。吳希文表示，將於近期公告相關採購及評選計畫，預計明年三月開始試辦，並著手擬定給支付標準草案，待試辦計畫執行四至六個月後，蒐集相關資料與服務狀況，經算成本，評估是否調整各項支付費用。

在照服員人力方面，吳希文表示，目前全國整體照服員人數約十萬人，預估明年有照顧需求者高達九十二萬人；居家服務員人數則從民國一一一年四萬八千人，增加至今年九月的五點五萬人，而今年一至六月服務人次達卅二點八萬人。

吳希文說，長照三點○上路後，將估算照服員留任率，彙整各縣市照服員需求人數，作為勞動部辦理補助照服員培訓參考。另將研擬修訂長照機構、護理之家等住宿式與社區式機構的人力設置標準，並納入部分工時人力，例如，一位照服員一周需服務四十小時，未來也可納入一周服務廿小時的部分工時人力，運用更具彈性。

