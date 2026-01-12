長照升級3.0 服務更全面照顧不中斷





桃園市政府今（115）年起，配合中央政策正式邁入「長照3.0」新時代，不僅服務對象變廣，更導入智慧科技與醫療整合，讓長照服務網織得更密、更牢， 接住每一個需要的家庭。桃園市衛生局12日表示，桃園市65歲以上人口已逾37萬人，照顧需求日益增加，配合中央推動長期照顧政策新階段，讓民眾「找得到、用得到」，以提供更全面、連續且以人為本的照顧支持。

市府衛生局表示，過去長照服務主要針對高齡者及身障者，長照3.0打破年齡與病程限制，朝向服務對象擴大、醫療與長照整合及智慧化服務等方向深化推動。新增納入年輕型失智症者，並針對剛出院，有急性後期整合照護（PAC）需求的民眾，強化PAC與長照服務銜接，減少民眾出院後照顧斷層，讓復健與返家之路更安心，協助家庭銜接後續照護。



配合中央政策正式邁入「長照3.0」新時代，服務更全面照顧不中斷。

此外，桃園市亦積極導入智慧照顧概念，推動智慧輔具租賃等服務，協助失能者在熟悉的居家與社區環境中，透過科技支持提升生活自主性與照顧品質。

衛生局說明，長照服務申請對象包括65歲以上失能長者、55歲以上失能原住民、失智症者及領有身心障礙證明者、PAC計畫收案者亦可經評估後銜接長照服務。服務內容涵蓋照顧及專業服務、交通接送、輔具與居家無障礙環境改善，以及照顧者喘息服務，提供多元且彈性的支持。



在服務量能方面，桃園市目前已建置A級社區整合型服務中心78家、B級複合型服務中心460家、C級巷弄長照站418家，共計956處長照服務據點；失智照護方面，設有失智症共同照護中心9家、失智社區服務據點35家，共44處，持續提供失智者及其家庭在地、可近的支持服務。相關長照資源資訊，可至桃園市政府衛生局長期照護網查詢（https://gov.tw/1PD）。

為提升服務可近性，衛生局已於中壢區、復興區前山與後山、大溪區、楊梅區、新屋區、龍潭區、大園蘆竹區、桃園溫州及八德區等地，建置共計10處長期照顧管理中心分站。

民眾如有長照需求，可透過以下方式申請:電話直撥：手機或市話撥打長照專線1966。臨櫃諮詢：親洽各長照中心分站、區公所或衛生所。線上申請：透過衛生局建置之智慧長照資訊系統（https://gov.tw/R4P），不分時段；一鍵申請。



