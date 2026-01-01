長照協會捐贈健身器材 新莊頭前派出所添健康能量、提升警勤安全

中華民國長期照護推廣協會理事長陳昱翔致贈健身器材。左起：陳昱翔理事長、新莊分局長陳保緒、頭前派出所所長王昱翔。（新莊警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

長期照護推廣協會於12月29日在警新莊分局黎明咖啡廳完成健身器材捐贈儀式，協會理事長陳昱翔代表致贈跑步機、可調式啞鈴及壺鈴等健身器材，提供第一線警察同仁強化體能與紓解勤務壓力，並由頭前派出所所長王昱翔代表受贈。活動現場由警察局副局長林武宏親臨觀禮，並邀請立法委員吳秉叡總督導葉德盛、市議員林秉宥及警友站站長陳國德等貴賓到場見證，氣氛溫馨隆重。

此次捐贈適逢歲末年終前夕，且理事長與所長同名皆為「昱翔」，形成「雙昱翔送健康」的佳話，象徵民間公益力量與警政工作攜手合作，共同為社區安全與警勤健康注入正向能量。

陳昱翔理事長表示，警察在治安維護、交通疏導及突發事件處置中承受高度壓力，良好的體能是確保自身安全與迅速應處的重要基礎，因此協會特別捐贈實用健身器材，希望協助同仁在繁忙勤務之餘，能適度訓練、紓壓並維持健康狀態。

陳昱翔也指出，台灣已邁入高齡化社會，警察同仁除肩負治安任務外，亦經常協助協尋走失的失智長者，與長照家庭的生活息息相關。對許多家庭而言，警方正是最可靠的第一線守護者之一。協會期盼透過此次捐贈，與警察攜手合作，共同打造更友善的高齡社區環境，讓長照家庭在社區中獲得更多支持與陪伴。

新莊警分局長陳保緒表示，第一線警察長時間輪班、勤務繁重，體能與健康狀況直接影響執勤安全與服務品質，感謝中華民國長期照護推廣協會在歲末年終前夕以實際行動關懷警察同仁，不僅提升派出所健身設備，也為同仁注入溫暖與鼓勵。

市警局副局長林武宏於致詞時肯定長照協會長期支持警政工作的善行義舉，也感謝陳理事長從疫情期間至今的一路支持，也從過往親自運送防疫物資到現在致贈健身器材，讓新莊警在第一線執勤能夠保持最強戰力。林武宏表示，照顧員警健康，就是守護城市治安的根本，期盼未來持續深化警民合作，讓社會安全網更加完善。

值得一提的是，林武宏民國77年也曾任頭前派出所所長，因此見證健身器材捐贈與空間建置完成，感觸特別良多，並期許同仁持續保持良好體能與執勤安全

頭前派出所所長王昱翔代表全體同仁致謝時表示，此次健身器材將成為同仁提升體能與紓壓的重要資源，對執勤安全助益良多，也讓同仁在歲末年終之際感受到來自社會各界的支持與肯定。

新莊警分局指出，本次器材建置過程，感謝喬山健康科技公司提供專業器材配置建議，並感謝負責規劃與整備的同仁投入場地整理與設備整備，使健身空間順利完成，也讓同仁能在勤務之餘更有效鍛鍊體能、維持健康。

新莊警分局表示，感謝中華民國長期照護推廣協會長期支持警察工作。警察在治安維護、協助長照家庭及社區安全上肩負重任，本次捐贈不僅實質照顧同仁健康，也象徵警民攜手合作，共同推動更友善、更安全的社區環境。