長照員繼續教育課程 小心詐騙

近來坊間出現假借辦理長照人員繼續教育課程或培訓的名義，招攬民眾參與「免費課程」等活動，實際上是詐騙傳銷，詐騙話術常以「課程附帶獎金」、「邀請同仁或親友即可獲利」等方式誤導長照人員，不僅無法累積積分，甚至可能造成財務損失。北市衛生局建議，長照人員應提早規劃課程進修，並確認課程有效性，依循規定完成學分，確保順利「續認證」。

為確保長照服務人員照護專業資格及服務品質，依據衛生福利部「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」，明定長照人員在六年效期內累積一二○點繼續教育積分，才能於屆滿前申請更新認證。然而現可透過衛福部「長期照顧服務人員繼續教育課程查詢」平台（https://ltcpap.mohw.gov.tw/molcCourse/course）查詢選課，讓長照人員安心選課、輕鬆累積積分，避免認證過期，同時防範假課程詐騙。

提醒各類長照服務人員注意是否已符合換證資格，如有需要可至「衛生福利部長照機構暨長照人員相關管理資訊系統」網址https://reurl.cc/97eZoY查詢。針對換證實務最常面臨的關卡，可至衛生福利部《長照人員訓練認證繼續教育及登錄辦法問答集》(https://reurl.cc/j3z5EL)均有詳細解說。臺北市辦理長照服務人員認證及相關資訊，可撥打臺北市衛生局1999(外縣市請撥02-27208889)轉1881洽詢，將有專人為您服務。