長照員表揚 謝國樑頒獎感謝付出

謝國樑市長感謝長照人員陪伴許多長輩與家庭，展現基隆長照體系的專業與溫度。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市長期照顧服務管理所二十八日舉辦「二０二五績優長期照顧服務人員表揚活動」，共頒發五大類獎項、表揚二十位長照人員與志工。基隆市長謝國樑親自頒獎，感謝得獎者長年投入第一線，陪伴許多長輩與家庭，展現基隆長照體系的專業與溫度。

謝國樑指出，基隆正面臨快速高齡化，長照人員不僅扮演照顧者角色，更是支撐家庭、串連社區的重要力量，感謝每位服務人員在日常看不見的地方默默付出，從生活照顧、個案管理，到陪伴與傾聽，都直接影響長輩的生活品質。他強調，市府會與衛生局、長照所密切合作，從人才培育、志工培力到社區照顧據點的擴展，全面提升服務能量，落實讓長輩在地安老的政策目標。

衛生局長張賢政表示，長照服務背後承載著對生命與家庭的承諾，得獎人員的表現是基隆打造長照友善城市最具體的示範，也期盼透過表揚，吸引更多有志投入長照的人才加入。

活動共設置「優質專業類」、「知心個管類」、「暖心照顧類」、「給力行政類」與「楷模志工類」五大獎項，完整展現基隆長照人員在不同崗位的專業能量。

其中，榮獲「暖心照顧類」獎項的照服員邱金生分享，他在四十歲時因母親罹患失智症毅然辭職返家照顧，並同時照料生病的岳父母。母親離世後，他決定延續這份愛，投入長照工作，將多年照護經驗凝聚為專業能量，持續陪伴更多需要支持的長輩與家庭，以行動詮釋「照顧不僅是一份工作，更是一種愛的實踐」。

「知心個管類」獲獎者、個案管理員林育如則提到，她投入長照服務的初衷，是希望每位需要協助的人都能感受到「被理解」與「被尊重」。她曾服務一位對外界充滿戒心的長輩，起初無論溝通或服務都拒絕，但透過多次探訪逐漸拉近距離。某日，長輩對她說：「妳知道嗎？我已經很久沒有讓別人這樣照顧過我了，謝謝妳。」這句話深深觸動了她，也再次印證長照工作是信任的累積，更是支持的力量。