長照培訓升級！Metaface用AI-VR訓練照護人員

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【記者趙筱文／台北報導】AI、VR技術正在進入長照人才培育現場。超級臉股份有限公司（Metaface）自主研發的「AI-VR長照人力培訓與能力評估平台」，正式入選經濟部中小及新創企業署115年度「創新照護產品及服務名錄」，主打以沉浸式模擬訓練、能力評估、多語系學習與ESG碳排分析，協助學校與長照機構提升照護人員訓練品質。

台灣高齡化速度加快，長照人力需求持續增加，但傳統照護訓練常受限於場地、耗材、師資與實習情境不足等問題。Metaface創辦人林煒表示，長照工作高度仰賴實務經驗與現場判斷，透過AI與VR沉浸式模擬，學員可在安全的虛擬環境中反覆練習照護流程，建立正確操作觀念與臨場信心，降低進入真實照護現場後的適應落差。

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林煒指出，「照護不能靠試錯學習，尤其面對長者與失能者，每一個動作都關係到安全與尊嚴。」他表示，希望透過AI-VR技術，讓學員在進入職場前，就能先在虛擬世界中反覆練習、接受評量與修正，真正做到「先訓練、再上線」。

Metaface的AI-VR長照人力培訓與能力評估平台，可應用於長照備餐、餵食、照護溝通、照護流程訓練等場景，並結合學習歷程記錄與能力評估機制。學員完成訓練後，系統可記錄操作過程與學習成果，協助教師、訓練單位與機構掌握學員能力表現，讓長照人才培育從過去偏重經驗觀察，逐步走向數據化、標準化與可追蹤化。

除了訓練成效，該平台也把ESG與永續管理概念納入系統設計。Metaface表示，學員完成訓練後，系統可計算實體訓練與虛擬訓練之間的碳排放差異，協助學校、長照機構與教育訓練單位掌握導入VR訓練後可能產生的減碳效益，相關數據未來也可作為課程成果、機構評鑑報告、ESG永續揭露及政府補助計畫成果說明參考。

面對台灣長照產業日益仰賴外籍照護人力，Metaface平台目前已建置10種語系，鎖定外籍員工、移工照護人員及多元文化背景學員的職前訓練與在職教育需求。透過多語系AI-VR模擬訓練，外籍照護人員可在熟悉語言環境中理解照護流程、操作規範與服務情境，有助於降低語言隔閡，提升學習效率，並加速融入台灣長照服務現場。

目前該平台已導入耕莘健康管理專科學校「口腔衛生與健康照護科」，成為專業訓練課程的一部分，協助學生透過沉浸式情境模擬提升長照相關實務操作能力與學習信心。Metaface表示，已有多所學校、教育訓練單位及長照相關機構對平台表達興趣，顯示AI-VR模擬訓練在長照人才培育、外籍員工訓練、職前訓練與在職教育上的應用潛力，正逐漸受到教育及照護產業重視。

Metaface表示，此次入選經濟部中小及新創企業署「創新照護產品及服務名錄」，不僅是對公司技術研發能力的肯定，也代表AI、VR、多語系學習與ESG量化管理，已能與政府推動智慧照護、長照人力培育、數位轉型及永續發展政策形成連結。未來將持續協助學校、長照機構、培訓單位及政府合作夥伴，打造更有效率、更安全、更具實務價值的長照人才培育模式。

林煒強調，台灣擁有深厚照護經驗與科技研發能量，若能將AI、VR與長照教育結合，不僅能解決國內人才培訓痛點，也有機會讓世界看見台灣智慧照護創新的實力。

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