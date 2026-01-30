長照壓力鍋1／長者、家屬、外籍看護緊繃情緒堆疊 高齡照護現場困境待解

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】台灣正式進入超高齡化社會，長期照護需求快速攀升，據勞動部統計，截至2025年12月底，全台社福移工已達22.5萬人，其中以家庭看護工為最大宗。隨著高齡人口比例持續擴大、80歲以上長者免巴氏量表新制上路，以及照護人力長期短缺，未來勢必有更多外籍看護到來，台灣社會與家庭做好準備了嗎？

面對衰老的恐懼、家庭與工作的雙重壓力，以及跨文化適應的挑戰，長者、家屬與外看三方的緊繃情緒層層堆疊、出口難尋，照護現場宛如「情緒壓力鍋」，一旦失衡，便可能演變為你我不時可聽聞的衝突事件。若能從心理層面重新理解彼此的焦慮與困境，能否為高齡長照找到新解方？

變老衝擊長者內心 「沒人願意展現自己的衰弱」

中山醫學大學附設醫院失智症共同照護中心郭慈安副院長表示，衰老失能、疾病纏身，對他們是巨大的心理衝擊，她就曾遇過有體育老師中風後拒絕社交，不願讓熟人看見自己「不再勇猛」。現行整合式照護概念強調，除延緩失能，更要接住高齡者的「內在能量」，若失去心理韌性，連帶而來的可能是憂鬱、失智甚至自殺等風險。

目前社會多以「長者」一詞統稱高齡族群，對此郭慈安副院長提醒，以年齡為分界，80歲以上長者多經歷戰亂年代、性格節儉，對請看護感到負擔，但也較願意接受子女安排，或因不習慣與家人爭吵而默默承受。80歲以下的嬰兒潮世代受教育程度高、自我意識強，部分也曾照顧年邁父母，不願自己也成為家人負擔，面對「需要請人來照顧自己」時，較易與子女產生衝突，甚至自行解僱看護，「溝通方式必須因世代而異」。

台灣多元文化諮商協會創辦人邱逸芳諮商心理師則從「關係」的角度分析，台灣長者多是在資源匱乏的早年「自己長大的小孩」，一生努力打拚，有了房產、組織家庭後，才終於掌握控制感，自我價值與「是否有用」高度連結。當年老失能，作為一家之主的父親失去決策權、長年照料家人的母親突然需依靠他人，社會與家庭角色的轉變剝奪了自主感，長者可能發現自己對家庭「沒貢獻」，所以「不值得」；且成長歷程中從未有過「被照顧」的經驗，他們可能因而不知所措，轉以挑剔、抗拒，來掩飾內在的焦慮與失落。

多重隱形壓力夾擊 中壯年子女易被忽略

「家屬在照護中是最易被忽略的角色」，邱逸芳心理師進一步分析，這群人多為中壯年子女，同時承受育兒、伴侶、職涯及父母四方的夾擊。許多成年子女還沒來得及修復與父母的親子關係，對方就已病倒，一切只能擱置。

受到「孝順」與「病者為大」傳統觀念束縛，他們常認為自己的壓力不該被討論，父母生病的悲傷，與過去積累的憤怒、失落交織，卻無處宣洩，「他們會期待能有一個人來分擔或代為承受。」外籍看護的到來常被寄予厚望，但不久後家屬會發現壓力並未消失，失望便可能轉化為不滿。

大家都是「第一次」 外看匆忙上工埋下衝突種子

「突然有一個語言不通的外國人要住到自己家，還得朝夕相處好幾年，光是想像就讓人難以適應。」深耕移工培力多年的非營利組織One-Forty創辦人陳凱翔表示，多數家庭是在長輩病情急轉直下時，才倉促聘請外籍看護。在人人都精神緊繃，且對文化、宗教都缺乏了解的情況下，外看就已來到雇主家中、立即上工，「彼此之間隔閡仍在，卻不能慢慢來。」

邱逸芳心理師補充，外籍看護面對的語言問題，不只是會不會說，更涉及思維模式與溝通文化差異。東南亞文化中溝通較直接，而台灣人習慣委婉暗示，需學會「讀空氣」；一個成年人在異鄉同時承擔繁重工作與語言學習壓力，本身就是極大挑戰。部分外看只能以經驗法則嘗試理解雇主的指令，常常因此出錯，被認為反應慢、不聰明，誤解就此累積。

身心狀況影響照護品質 三方「孤獨感」需被看見

陳凱翔分享，來台已10年的外看Tiny，工作初期，阿公說糖還是湯分不清、去買菜也買錯。明明才剛餵阿公吃飯，他轉頭就找人控訴自己不給他飯吃，當時的她不知道這叫「失智」，只感到非常委屈。生活大小事日積月累增添挫折，還險些成為與雇主家庭起衝突的導火線。「外看的工作品質代表著被照顧者的健康狀態，如果因長期壓力衝擊身心、連帶影響照護，並非雇主家庭本來的期待。」

邱逸芳心理師則表示，長者、家屬與外看三方，分別都處在缺乏傾訴對象與陪伴的特殊人生階段，而國內長照多著重醫療與生活照顧，卻忽略心理層面的支持，「三方共同面對的其實是一種『孤獨感』，也是最需要被看見的一塊。」

