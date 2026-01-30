長照壓力鍋1／長者、家屬、外籍看護緊繃情緒堆疊 高齡照護現場困境待解
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】台灣正式進入超高齡化社會，長期照護需求快速攀升，據勞動部統計，截至2025年12月底，全台社福移工已達22.5萬人，其中以家庭看護工為最大宗。隨著高齡人口比例持續擴大、80歲以上長者免巴氏量表新制上路，以及照護人力長期短缺，未來勢必有更多外籍看護到來，台灣社會與家庭做好準備了嗎？
面對衰老的恐懼、家庭與工作的雙重壓力，以及跨文化適應的挑戰，長者、家屬與外看三方的緊繃情緒層層堆疊、出口難尋，照護現場宛如「情緒壓力鍋」，一旦失衡，便可能演變為你我不時可聽聞的衝突事件。若能從心理層面重新理解彼此的焦慮與困境，能否為高齡長照找到新解方？
變老衝擊長者內心 「沒人願意展現自己的衰弱」
中山醫學大學附設醫院失智症共同照護中心郭慈安副院長表示，衰老失能、疾病纏身，對他們是巨大的心理衝擊，她就曾遇過有體育老師中風後拒絕社交，不願讓熟人看見自己「不再勇猛」。現行整合式照護概念強調，除延緩失能，更要接住高齡者的「內在能量」，若失去心理韌性，連帶而來的可能是憂鬱、失智甚至自殺等風險。
目前社會多以「長者」一詞統稱高齡族群，對此郭慈安副院長提醒，以年齡為分界，80歲以上長者多經歷戰亂年代、性格節儉，對請看護感到負擔，但也較願意接受子女安排，或因不習慣與家人爭吵而默默承受。80歲以下的嬰兒潮世代受教育程度高、自我意識強，部分也曾照顧年邁父母，不願自己也成為家人負擔，面對「需要請人來照顧自己」時，較易與子女產生衝突，甚至自行解僱看護，「溝通方式必須因世代而異」。
台灣多元文化諮商協會創辦人邱逸芳諮商心理師則從「關係」的角度分析，台灣長者多是在資源匱乏的早年「自己長大的小孩」，一生努力打拚，有了房產、組織家庭後，才終於掌握控制感，自我價值與「是否有用」高度連結。當年老失能，作為一家之主的父親失去決策權、長年照料家人的母親突然需依靠他人，社會與家庭角色的轉變剝奪了自主感，長者可能發現自己對家庭「沒貢獻」，所以「不值得」；且成長歷程中從未有過「被照顧」的經驗，他們可能因而不知所措，轉以挑剔、抗拒，來掩飾內在的焦慮與失落。
多重隱形壓力夾擊 中壯年子女易被忽略
「家屬在照護中是最易被忽略的角色」，邱逸芳心理師進一步分析，這群人多為中壯年子女，同時承受育兒、伴侶、職涯及父母四方的夾擊。許多成年子女還沒來得及修復與父母的親子關係，對方就已病倒，一切只能擱置。
受到「孝順」與「病者為大」傳統觀念束縛，他們常認為自己的壓力不該被討論，父母生病的悲傷，與過去積累的憤怒、失落交織，卻無處宣洩，「他們會期待能有一個人來分擔或代為承受。」外籍看護的到來常被寄予厚望，但不久後家屬會發現壓力並未消失，失望便可能轉化為不滿。
大家都是「第一次」 外看匆忙上工埋下衝突種子
「突然有一個語言不通的外國人要住到自己家，還得朝夕相處好幾年，光是想像就讓人難以適應。」深耕移工培力多年的非營利組織One-Forty創辦人陳凱翔表示，多數家庭是在長輩病情急轉直下時，才倉促聘請外籍看護。在人人都精神緊繃，且對文化、宗教都缺乏了解的情況下，外看就已來到雇主家中、立即上工，「彼此之間隔閡仍在，卻不能慢慢來。」
邱逸芳心理師補充，外籍看護面對的語言問題，不只是會不會說，更涉及思維模式與溝通文化差異。東南亞文化中溝通較直接，而台灣人習慣委婉暗示，需學會「讀空氣」；一個成年人在異鄉同時承擔繁重工作與語言學習壓力，本身就是極大挑戰。部分外看只能以經驗法則嘗試理解雇主的指令，常常因此出錯，被認為反應慢、不聰明，誤解就此累積。
身心狀況影響照護品質 三方「孤獨感」需被看見
陳凱翔分享，來台已10年的外看Tiny，工作初期，阿公說糖還是湯分不清、去買菜也買錯。明明才剛餵阿公吃飯，他轉頭就找人控訴自己不給他飯吃，當時的她不知道這叫「失智」，只感到非常委屈。生活大小事日積月累增添挫折，還險些成為與雇主家庭起衝突的導火線。「外看的工作品質代表著被照顧者的健康狀態，如果因長期壓力衝擊身心、連帶影響照護，並非雇主家庭本來的期待。」
邱逸芳心理師則表示，長者、家屬與外看三方，分別都處在缺乏傾訴對象與陪伴的特殊人生階段，而國內長照多著重醫療與生活照顧，卻忽略心理層面的支持，「三方共同面對的其實是一種『孤獨感』，也是最需要被看見的一塊。」
【延伸閱讀】
藥留意1／7旬翁突意識模糊送急診！不是中風惹禍 專家籲4原則
藥留意2／中高齡長者藥品不良反應風險高 健保藥師系統介入保障安全
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67542
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
張又俠絕筆信瘋傳！驚爆阻習攻台內幕：幾十萬軍人填海也靠近不了台灣
中共軍委副主席張又俠驚傳遭整肅，海外流出其「致習近平公開信」。信中揭露張習兩人對「軍委主席負責制」及武統台灣存重大分歧。張又俠引述前將領劉亞洲分析，警告若執意武統台灣，將導致「幾十萬軍人填海也靠近不了台灣」，恐引美日聯軍介入，中國沿海設施將遭毀，並面臨亡黨亡國危機。信中批評習身邊「馬屁精」助長戰爭意圖，呼籲習近平卸任、不與美為敵、真誠改革開放。此信真偽待核，然已引發國際震撼，凸顯高層矛盾。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 386則留言
10年婚姻生變？鍾欣怡認了「斷聯製作人老公」 1部位出問題病況曝光
藝人鍾欣怡今日在臉書感性發文，回憶十年前準備嫁給名製作人孫樂欣時，身邊全是反對票：「妳真的要嫁給他嗎？」、「他是製作人，誘惑這麼多！」沒想到十年後，這段關係再次面臨「噤聲」挑戰。鍾欣怡坦言，去年底身體拉響警報，進入長達數月的「徹底失聲」狀態，她甚至自嘲，這段時間真的沒辦法跟老公「說話」了。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57則留言
柯建銘、蔡其昌誰接黨團總召？王世堅開首槍表態了：「他」一定會贏
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導去（2025）年兩波大罷免接連失利，民進黨內掀起檢討聲浪，總召柯建銘去留持續引發關注。日前黨團行文徵詢下屆「3長」參選意願，他表態「我會去登記」；而同黨立委蔡其昌也證實，在大家勸進之下決定登記參選。對此，民進黨立委王世堅今（30）日指出，自己非常支持蔡其昌選總召，「相信他一定選得上，贏過柯建銘」。民視 ・ 4 小時前 ・ 30則留言
一隻機器人打趴全隊！「烏克蘭版英熙娃娃」戰地掃射 俄兵濺血投降
現今AI與機器人發達，並投入戰地使用，烏克蘭近日就釋出一段影片，一整隊的俄兵在一台機器人的攻擊下，全隊投降，也相信是首例在實戰中成功俘虜敵軍士兵的作戰機器人。鏡報 ・ 6 小時前 ・ 55則留言
被爆欠債狂開唱？ 張學友「正面回擊了」 親曝失業後新計劃
張學友「60+」巡迴演唱會日前在紅磡體育館落幕，64 歲的張學友除了唱足 20 場外，安可更一口氣唱了 12 首歌。這次巡演他一共演唱 324 場，突破華語演唱會紀錄。面對即將「失業」，張學友坦言心情複雜，也公開感謝太太與兩個女兒的支持，接受媒體訪問時，亦針對欠債傳聞作出回應。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 2則留言
突開戰貝克漢夫婦控6罪狀！長子舊愛不忍出手了 公開「最大導火線」
英國足球傳奇貝克漢（David Beckham）與妻子維多利亞（Victoria Beckham）向來以「完美家庭」形象示人，然而近來被26歲長子布魯克林控訴6罪狀。布魯克林在公開聲明中曾提及在婚禮上遭遇「前所未有的不適與羞辱」，關鍵就在於母親維多利亞突然上台，搶走原本屬於新人的第一支舞。近日布魯克林的前緋聞女友艾芙頓麥凱思受訪時則強烈暗示他爸媽將他行程洩漏給狗仔。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 5則留言
2026進入火象元年！唐綺陽點名「5星座」走大運 這星座上半年資源自動聚攏！
農曆新年將至《唐綺陽談星私廚》請來命理師簡少年與心理諮商師周慕姿一同聊聊馬年運勢，簡少年指出，2026年為丙午年是「超級大火年」，他形容今年世界將變化速度很快，很多事情會超出原本想像與預期的範圍，就算做了再多準備仍可能在一瞬間全盤翻轉，因此他建議「躺平」，不過簡少年說:「這個躺平不是要你放棄，而是為了看清新希望在哪裡，去接受那個截然不同的時代。」唐綺陽談星私廚 ・ 1 天前 ・ 9則留言
去LuLu婚禮紅包6600 嘻小瓜遭酸「全場包最少藝人」 無奈喊：老娘又不會結婚
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導藝人LuLu（黃路梓茵）、陳漢典2人25日在台北文華東方酒店舉辦婚禮，由於夫妻2人皆是演藝圈資深主持人，多年來累積不少...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 52則留言
裘莉驚傳「好萊塢式破產」！急賣豪宅變現 遭爆將離開美國移居海外
好萊塢女星安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）與前夫布萊德彼特（Brad Pitt）雖然名義上已結束婚姻關係，但雙方圍繞法國酒莊Château Miraval的產權官司至今仍在法庭上纏鬥。隨著官司一拖再拖，外媒近日指出，長期累積的高額法律費用，已對裘莉的財務狀況造成明顯壓力，甚至被圈內形容陷入一種「好萊塢破產」狀態。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16則留言
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6則留言
「這1牌」100%橄欖油爆假！涉混芥花油販售 現在立刻去你家廚房檢查
有關融○國際有限公司疑似違反《食品安全衛生管理法》案件，食品藥物管理署今（1月29日）說明如下。 民眾檢舉疑似攙偽 北檢指揮檢調偵辦 本案係民眾向法務部調查局嘉義市調查站檢舉，指出融○國際有限公司疑似以芥花油混充橄欖油販售。經嘉義市調查站報請臺北地方檢察署指揮偵辦，檢調隨即展開相關調查作業。 跨縣市聯合稽查 查獲混油重新分裝販售情事 依臺北地方檢察署指揮，食品藥物管理署於1月20日會同嘉義市調查站、新北市政府衛生局及臺北市政府衛生局，前往該公司製造場所及公司所在地進行聯合稽查，以釐清產品來源、製程及標示情形。經查，業者進口「蒙○樂橄欖油」後，混合「芥花油」重新分裝，產品卻標示為「蒙○樂橄欖油」，並標示成分為「100% pure橄欖油」對外販售，涉有攙偽及標示不實情事。 問題油品已封存 設備扣押並責令全面回收 針對查獲違規情形，現場已依法封存相關橄欖油產品，並由嘉義市調查站扣押混油槽等設備。同時，已責令業者將涉案油品全面下架回收，以防止問題產品持續於市面流通。 違反食安法最重可判7年 食藥署強調絕不寬貸 本案目前已由檢調單位持續偵辦中。食品藥物管理署嚴正重申，市售食品如有標示不實情事，依常春月刊 ・ 1 天前 ・ 42則留言
IG公開後慘成箭靶！嚴凱泰女兒開賓利遭砲翻
裕隆集團已故董事長嚴凱泰之女嚴珮瑜近日公開自己的Instagram帳號，不過之前曾爆出拿爸爸的名錶給男友去變賣的風波，公開IG後竟又因為開的車是賓利不是納智捷，再度變成網友箭靶。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 89則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
自行車王國崩壞？巨大、美利達股價殺回15年前 地標店熄燈洩巨變
台灣素有「自行車王國」之稱，但在多重內外壓力夾擊下，產業前景正面臨嚴峻考驗。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的原因，包含受外籍勞工剝削爭議、庫存去化不及、大陸低價競爭以及美國關稅政策等因素衝擊。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 14則留言
張又俠阻攻台遭整肅？習近平發動「政變式」清洗 共軍實戰派全滅
北京政壇爆發強震，中央軍委副主席張又俠與聯參部參謀長劉振立因嚴重違紀違法遭立案調查，震驚中外。專家直指這是「21世紀林彪事件」，核心原因為兩人對攻台戰略與習近平意見嚴重分歧，導致習以「政變式」手段大規模清洗專業軍事將領。這場權力鬥爭不僅彰顯習近平對權威的絕對掌控，更恐嚴重衝擊解放軍戰力，加速中共體制崩潰。軍隊專業性受損，高層人事動盪，為中國未來政局增添巨大不確定性。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 110則留言
Lu典婚禮包6600挨酸「全場最少」 嘻小瓜曬私訊：願意再補
嘻小瓜25日晚間出席陳漢典與Lulu的婚禮，他拍片祝賀新人，並透露包了6600元的紅包。不過該影片被部分網友們拿來與其他藝人比較，狠酸「康康包了8萬8000元」、「我猜你是不是全場包最少的」、「藝人包6000會不會太少」、「6600吃文華東方超值了」。對此，嘻小瓜29日發聲表示，...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 100則留言
Andy老師、家寧二度調解！「眾量級」收入怎分？本人親吐關鍵
百萬 YouTuber「Andy老師」與前女友家寧分手後，雙方為了原本頻道「眾量級」的收入糾紛爭論不休，對簿公堂。30 日在新北地院進行第二次調解，Andy 在律師陪同下出庭，家寧則由律師代表，家寧爸媽則親自出席。經過約半小時的調解，最終仍未能達成結論。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 13則留言
2026馬年運勢大解析！命理老師揭「3生肖」貴人運爆棚 「1生肖」可脫單
迎接2026丙午馬年，十二生肖正式告別前幾年的太歲壓力，整體運勢走向「穩中求進」。清水孟國際塔羅雲蔚老師分析，新一年不再適合躁進或投機，反而是重新布局事業、人際與感情的關鍵期。其中，有3個生肖貴人運特別突出，而屬豬者更被點名有望告別單身，迎來感情新篇章。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1則留言
突退演藝圈賣早餐！73歲資深女星翻身變「東區億萬富婆」 驚人近況曝
70歲資深女星秦菲菲是60年代知名藝人，能歌能演又擅長笑，她受封台灣第一代女諧星，消失螢光幕多年，都在專心經營豆漿店，生意非常好，今30日凌晨，主持人陳鴻分享和秦菲菲等一票友人聚餐，大家一起懷念「四哥」曹西平，秦菲菲的近況也曝光。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 15則留言
水餃不必等水滾才下鍋！網曝1招：皮Q不黏鍋
生活中心／林依蓉報導不少人煮水餃時習慣等水滾再下鍋，不過近日有網友在社群平台上，分享自己長期使用的不同煮法，指出這種方式能讓水餃口感變得更加Q彈、不易黏鍋。貼文曝光後引起網友熱烈討論，不少人看了直呼「原來可以這樣煮」。民視健康長照網 ・ 7 小時前 ・ 發表留言