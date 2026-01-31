長照壓力鍋2／為何我家外看「什麼都不會」？期待落差、培力解方一次看

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】在長照需求增加、台籍照護人力又嚴重短缺的情況下，長年陪伴移工與雇主家庭的非營利組織One-Forty創辦人陳凱翔指出，外籍看護早已不只是「經濟上相對可負擔的選項」，而是撐起長照體系的重要支柱。然而，超高齡社會浪潮下，長照現場的複雜狀況，讓身處其中的人都早已應接不暇。長者因病情焦慮、家屬疲於奔命、移工又面臨適應困境，光靠家庭自行磨合，往往難以跨越互不理解的隔閡，衝突與誤解層層累積，因而需要外界的協助。

長照專家解析 外看培訓缺口為何成家屬期待落差

中山醫學大學附設醫院失智症共同照護中心郭慈安副院長表示，許多家庭聘請外籍看護原是「協助」照顧，在目前平均至少8年的長期照護過程中，往往逐漸變為「完全取代」，她形容這樣的現象可視為一種照護外包。長輩病況複雜且多元，常伴隨失能、吞嚥困難、情緒變化等，需要專業技巧應對，家屬可能自身也不熟悉，而想要交由外籍看護全權完成，「其實是不切實際的期待。」

郭慈安副院長說明，相較於台籍照服員按規定每年須完成20小時訓練，外籍看護同時受移民署、勞動部與衛福部管理，照護訓練責任歸屬分散，缺乏長期系統性培訓。有些外看即使來台多年，也未接受過完整的專業照護訓練，能力與家屬的期待成落差，就會出現「為什麼這個外籍看護什麼都不會？」的疑問與抱怨。當照護品質未達預期，長者因病逐漸失能、家屬情緒受影響、外籍看護承受責難甚至突然遭解雇，在實務上都可能發生。

第一線照護需心理韌性 身心失衡促長照陷惡性循環

「多數外籍看護進入家庭後，才從零開始邊做邊學，家屬就算有指導，但因為聽不懂，也學得七零八落。」陳凱翔也觀察到，尤其面對失智症長者的幻覺、攻擊行為與情緒失控，缺乏疾病認知的外籍看護常常是無所適從。長期高壓工作、全天候照護、睡眠不足、休假有限，再加上文化隔閡與技能不足，使他們容易累積多重心理壓力而不自知。

第一線照護人員需要強大的心理韌性去應對、理解和陪伴長輩，身心狀況下滑、注意力渙散，外籍看護可能無法及時發現老人家的異常狀態，精神緊繃時也難以應付其情緒起伏，不僅影響照護品質，也加劇與長者、家屬之間的衝突，最終形成惡性循環。

民團移工培力計畫 打造正向互動關係

看見長照的缺口，民間團體也發展出多元的移工培力方案，希望從不同的角度協助解決長照困境。陳凱翔分享，現有中文與台語的實體和線上課程，以外籍看護的母語授課，內容貼近實際照護情境，協助外籍看護與雇主家庭建立溝通基礎。他們亦與醫療院所合作，製作多種語言的失智症照護教材，涵蓋症狀認知、多元的情境應對等。透過心理健康課程，外籍看護則能學習覺察壓力訊號，建立情緒調適能力、強化心理韌性。

外籍看護Tiny為了把工作做得更好，也希望能聽懂阿公阿嬤在說什麼，就這樣在網路上搜尋到上述課程。陳凱翔分享，Tiny所照顧的失智症患者，常莫名說出「我女兒死掉了」，若是試著要向他解釋，對方會越來越激動；了解何謂失智症後，她學會調整與長輩的互動方式，其他生活方面的照護也得到改善，努力與進步獲得雇主肯定，還邀請她繼續留任。現在的Tiny也成了「學姐」，持續向其他新進看護伸出援手。

▲中文與台語課程，以外籍看護的母語授課。（圖／One-Forty提供）

長照是動態過程 現有資源可提供協助

外籍看護工作若能更上手，老人家獲得更好的照顧，一起同住的家人們也將有更正向的互動關係。「當然我要強調，並非每個外籍看護都非常棒，有看護可以跟雇主親密得像家人，也有極端個案，不過多數是常態分佈下的中間值。」陳凱翔表示，重點是要理解、磨合，為了相處更好，其實也是為了照顧也可以更好。

郭慈安副院長指出，長照是動態的，長者健康狀況會不斷變化，如吞嚥障礙、跌倒風險等，若缺乏持續訓練，容易造成照護疏失、不必要住院，最後影響長輩的健康。「長照本身就複雜，才會有聘請外籍看護的需求。很難，但是也不是無解。」她建議，家屬應先釐清照護分工，再了解外籍看護是否有能力負責，一步步拆解他們缺了哪些照護技能，後續也有「照護技巧訓練」資源可銜接，可到宅提供個人化教學；外籍看護與長者長年關在家也會悶出病，現行長照3.0制度下，聘請外籍看護的家庭仍可以使用日間照顧、居家服務等，家屬可善加利用，讓彼此都有喘息空間。

