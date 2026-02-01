長照壓力鍋3／生活起居之外的情感互動 外看、家屬與長者如何實現「三方共好」？

【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】長照不只是照顧長者的日常起居，更涉及同住在一屋簷下的三方，也就是外籍看護、家屬與長者之間的情感互動，彼此沉重的心理壓力，再遇上語言隔閡、期待落差，就可能導致誤解與衝突產生。專家指出，打造尊重、信任的合作關係，不只能幫助外籍看護發揮專業，也能讓家屬減輕照顧壓力、長者獲得更高品質照護，逐步實現「三方共好」的長照目標。

中山附醫「外籍看護守護日」 以文化交流拉近距離

中山醫學大學附設醫院失智症共同照護中心郭慈安副院長分享，院內多年推動「外籍看護守護日」，活動結合舒壓課程、母語照護教學，還安排了東南亞美食文化交流，讓外籍看護有機會向雇主家庭介紹家鄉特色。「外籍看護來到台灣後常常被壓抑在繁重工作中，透過活動可以看到，他們其實也有很活潑的一面。」

活動中，一名看護開心地拿著沙爹肉串說：「奶奶你看，這個很好吃。」長輩半信半疑、勉強嘗了一口，隨後露出「真的很好吃」的表情，令郭慈安副院長印象非常深刻。在此之後，原本不太喜歡看護、不願被觸碰的奶奶，逐漸願意接受她協助洗澡與穿衣；另一名90多歲的退伍軍官，活動後開始邀請看護同坐看電視、主動打破隔閡。「只要多一點認識，就會看到溝通出現改善。」

三明治世代多頭燒 民團協助雇主增進理解

家屬在照護過程中，也跟外籍看護一樣同時承受語言不通、照顧技巧不足及心理疲憊的壓力，生活還得多頭燒。長期投入東南亞移工教育的非營利組織工作者陳凱翔表示，對外籍看護的缺乏理解，加上網路流傳的負面刻板印象，容易使雇主對移工產生過度的防備心理，像是擔心移工放假會學壞或逃跑，而限制他們行動，反倒將加劇彼此緊繃關係。「可以想像，一個人工作完全不能放假外出，他的心理壓力有多大。」

為增進雇主對外籍看護的了解，陳凱翔帶領的One-Forty團隊也到各個企業舉辦公開演講，向民眾說明作為雇主可以如何與外籍看護相處。團隊同步為雇主設計工作坊，介紹常見的文化差異與衝突處理方式，並透過角色扮演讓雇主模擬外籍看護的日常，感受第一線照顧現場的挑戰，同時向雇主說明可利用的資源，讓他們理解「自己並不孤單」。

理解外看角色定位 從人性關懷出發攜手合作

台灣多元文化諮商協會創辦人邱逸芳諮商心理師則提醒，家屬應理解外籍看護的角色定位，「他們不是家庭治療師，無法幫忙處理家庭內部既有的問題，也不是情緒伴侶或萬能幫手，家庭關係仍需由家屬自行維繫與修復。」

邱逸芳心理師建議，應從人性關懷的角度出發，將外籍看護視為合作夥伴，而非單純的勞力或雇傭關係。她指出，外籍看護背後都有經濟壓力與對親人的牽掛，同樣擁有作為「人」的情緒需求與心理界線。尊重與信任是健康關係的基礎，而安全感則是長期合作的重要前提，包括準時給薪、不任意扣款，以維持基本的經濟保障，同時提供適當的私人空間與休假時間。有些疑慮需講出來才能解決，性格不合也並非誰對誰錯，可在關係惡化前尋求第三方協調。「我們幫助他，他自然也能更好地幫助我們照顧父母。」

心理師：照護不可能完美 家屬也要接住自己

家屬常因長輩生病影響生涯規劃，加上長期壓力，容易陷入「照顧者疲憊」。邱逸芳心理師指出，當家屬對深愛的親人都失去耐心，對看護、對自己常常感到憤怒，就是重要警訊。有時家屬可能已有所察覺，但無力處理、向旁人傾訴也沒用，最後選擇刻意忽視，因此更需要適時尋求專業心理支持，政府單位也提供免費的心理資源可運用。「家屬要知道，你已經做得很好了，有些問題牽涉歷史與跨世代因素，並不是一個人的責任。」

▲家屬容易陷入「照顧者疲憊」，更需要適時尋求專業心理支持。

退休規劃別等退休那天才做！長者及早準備未來照護更順利

長者在其中又能扮演什麼角色？邱逸芳心理師表示，長者應開始重新定位人生角色與權力關係的轉變，尋找接下來的生活重心、建立永續性的照護計畫，如完成年輕時未竟的目標、學習新技能等，有助於提升心理韌性與生活滿足感，及早準備才能讓後續照護更順利。無論是長者、家屬或外籍看護，都應找到適合自己的紓壓管道，別讓生活完全被疾病與照護吞噬。

未來你我都有可能成雇主 外看也能助晚年生活更豐富

未來，每個人都有可能成為雇主，陳凱翔期待大眾能透過攝影展、講座等方式，更多接觸移工的文化背景與人生故事，打破刻板印象。郭慈安副院長也表示，外籍看護不該只被期待扮演「守門員」角色，僅是守著長輩不跌倒、維持基本安全；他們的到來，能讓長輩有機會運動、外出賞花，生活更多姿多彩，有助實現活躍老化的目標。找到更和諧的生活模式，在人口老化的浪潮中，台灣的長照家庭也能逐步邁向長者、家屬、外籍看護的「三方共好」。

▲外籍看護與雇主家庭若能達成合作關係，也有助長者健康老化。（圖／One-Forty提供）

