長照婦人走失驚魂 豐榮警暖心搜尋送返機構

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】豐榮警分局日前接獲轄區長照機構通報，一名60多歲婦人疑似走失。警方迅速展開周邊道路搜索，最終在距離機構約1公里的產業道路上尋獲婦人。婦人因孤單想外出，警方耐心安撫並陪伴談心，平安將她送回機構。

此次事件凸顯長者情感陪伴的重要性，也展現警民合作守護長者安全的溫暖力量。

豐榮警員楊鈞傑表示，婦人雖身體無恙，但情緒略顯焦慮。員警在陪同過程中，不斷安慰她，並鼓勵婦人多在機構內與其他長者互動、建立友誼，減輕孤單感。這種細膩的情感關懷，正是長照服務中常被忽略卻至關重要的部分。

豐榮所所長周博彬提醒，許多入住長照機構或獨居的長者，其真正需求並非物質照顧，而是情感陪伴。家屬與照護人員應經常關心長者心理狀態，傾聽他們的心聲，陪伴他們日常生活，才能有效預防走失或類似事件發生。

分局長閻百川指出，隨著社會逐步進入高齡化，老人走失問題日益嚴重。家中若有智能障礙、自閉症、失智症或精神疾病等長者，應隨身配戴聯絡方式或可辨識身份的物品；亦可向公所申請「天倫D+定位設備」，透過GPS掌握活動範圍，確保一旦走失能迅速尋回。

警方表示，除立即協尋走失長者外，平時亦會走訪轄區長照機構與據點，關心長者生活狀況，進行防詐騙、交通安全及生活安全宣導。藉由主動關懷與教育，建立完整的長者安全防護網，提升社區整體安全與福祉。

此次事件不僅展現警方專業的應變能力，也凸顯長者心理與情感關懷的重要性。家屬、長照機構及社會各界應共同形成守護網，讓長者在安全與溫暖中安享晚年，也提醒社會對長者的陪伴與傾聽不可或缺。