長照家庭年花費50-90萬 多元保險工具、建立風險防護

友邦人壽表示，嚴重失能衍生的長期照顧需求與經濟壓力，並不會等待科技成熟才發生，相關風險預防需要提前規劃。(記者王孟倫攝)

〔記者王孟倫／台北報導〕長照家庭一年平均花費約新台幣50-90萬元，對多數仰賴固定薪資的家庭而言，已構成長期且沉重的財務負擔，亦凸顯系統性風險管理的重要性。友邦人壽建議，民眾應透過多元保險工具提前建立風險防護，提升家庭財務韌性。

根據衛福部最新統計，台灣每100人中約有5人持有身心障礙證明，其中，近45%為18-64歲的勞動人口，顯示身心功能受損不再侷限於高齡族群。雖然身心障礙並不等同於失能，但在功能受限、疾病或意外風險交織下，部分族群仍可能面臨失能程度加重、照顧年期拉長的情況；尤其，當其同時肩負家庭主要經濟收入責任，一旦陷入嚴重失能，照護年期可能長達10年至20年以上，嚴重影響勞動力與家庭經濟。

廣告 廣告

從家庭財務面觀察，當嚴重失能狀態具備高度不可逆性時，所帶來的衝擊不限於醫療費用支出，還包括主要經濟來源中斷以及照顧者投入所產生的各項隱性成本。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，科技發展能為未來照護模式帶來新想像，但實際運用尚存在落地、成本與普及等門檻；相較之下，嚴重失能衍生的長期照顧需求與經濟壓力並不會等待科技成熟才發生，相關風險預防需要提前納入規劃。單以長期照顧支出來看，長照家庭一年平均花費約新台幣50-90萬元，對多數仰賴固定薪資的家庭而言，已構成長期且沉重的財務負擔，亦凸顯系統性風險管理的重要性。

友邦人壽建議，民眾應透過多元保險工具提前建立風險防護，提升家庭財務韌性。例如，以意外失能扶助保險金給付為設計核心的「友邦人壽鑫滿扶保利率變動型終身保險」，可協助家庭因應意外傷害事故致成第1~6級失能的長期照護需求，包含單筆給付的意外失能保險金，可因應緊急需求；因意外傷害事故致成第1~6級失能的意外失能扶助保險金， 每年給付總保險金額的18%， 最多20次；若因疾病或意外傷害事故致成第1~6級失能，提供豁免至繳費期間屆滿前之各期應繳保險費，保障繼續不中斷。

此外，針對可能導致失能的嚴重特定傷病，亦可透過「友邦人壽樂扶照護利率變動型終身保險」所提供的即時照護保險金，單筆給付應急；安養樂扶保險金，分次給付提供長期照顧補貼；若因疾病或意外傷害事故致成第1~6級失能，提供豁免續期保費，協助家庭在照護期間維持經濟穩定，提升生活彈性與品質。

【看原文連結】

更多自由時報報導

全家超商花49元中統一發票1000萬元大獎 獎落這兩家門市

加密幣下跌 麻吉大哥再遭清算 這趟虧損9040萬元

川普威脅祭100％關稅 加拿大總理急滅火：絕不與中國簽自貿協定

黃金行情才剛開始！羅伯特清崎重申2.7萬美元目標價

