長照專業訓練 聚焦個資保護

長照所舉辦「長照專業人員教育訓練」，協助長照機構建構完善的個資保護體系。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

長期照顧服務管理所舉辦「長照專業人員教育訓練」，以「地方政府與長照機構落實個資保護」為主題，課程聚焦法規遵循、資料管理及資安防護實務，協助長照機構建構完善的個資保護體系，吸引全市各長照單位一百二十名專業人員參與。

課程於市立醫院國際會議廳舉行，邀請個資會籌備處視察林威廷擔任講師，透過法規解析與實務案例，從組織責任、資料蒐集與保存管理，到內部稽核制度建置，剖析長照機構在個資管理上的重點與挑戰，說明違規風險與補救措施，協助學員理解如何在日常照護作業中落實保護機制並強化防護意識。現場互動熱烈，學員分享各機構的實務經驗與面臨的挑戰。

廣告 廣告

多數學員回饋，訓練不僅加深對個資保護法規的理解，也更清楚如何將資安與隱私保護觀念融入日常照護與行政管理流程中，強化團隊資安意識，提升整體服務品質與民眾信任。

衛生局長張賢政表示，長照服務的價值不僅來自專業與關懷，更有賴於建立「安全、可信任」的照護環境。他強調：「在數位化照護時代，個資保護就是信任的起點；當每位照護人員都具備正確的資安與法令意識時，才能真正守護長者與家屬的隱私與尊嚴。」

衛生局指出，隨著長照服務持續邁向資訊化與網路化發展，機構在日常服務中蒐集運用的個人健康及照護資料，皆屬敏感性特種個資；若缺乏妥善的管理與防護，不但可能造成資料外洩風險與法律責任，更會影響民眾對照護服務的信任。

此次課程協助長照人員理解《個資保護法》的精神與規範，並學習如何將法令要求具體落實於管理制度與服務流程中，實踐「隱私保護即品質保障」的理念，打造更安全、值得信賴的長照環境。