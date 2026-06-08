長照居服員竟是惡狼！3度性侵女兒、猥褻聽障妻遭重判
高雄市發生一起令人髮指的性侵案，一名長照居服員阿華（化名）在照顧中風癱瘓老翁期間，竟色心大起，對有輕度智能障礙的女兒3度性侵，還猥褻重度聽障的妻子，高雄地方法院日前審結，依強制性交等5罪，重判阿華應執行有期徒刑8年10月，全案仍可上訴。
居服員變惡狼 輕度障礙女兒遭3度侵犯
根據判決書指出，阿華自2022年12月底起在高雄市照顧因中風癱臥在床的老翁，不過2023年7月27日下午，阿華在照顧結束後，竟盯上在同房間內、領有輕度智能障礙證明的女兒，阿華不顧女兒拒絕哭喊「不要」，將她壓制在床性侵，一共得逞3次。
女兒事後悲痛表示，當時癱瘓的爸爸就睡在對面的榻榻米上，是背對著，不確定爸爸有沒有看到，當時之所以不敢立刻聲張，是怕之後無人照顧爸爸，她也表示案發後會想哭，感到害怕、難過，還會突然驚醒。儘管哥哥目睹妹妹遭3度性侵，但因哥哥患有中度身障，對於事務處理以及反應能力不及一般人，也因害怕遭阿華毆打，只向母親告狀「阿華是變態」。
聽障母也遭殃
阿華的魔爪還伸向其他家庭成員，某天老翁的聽障妻子因身體不適在房間休息，阿華假意表示要拿物品幫她冰敷，卻突然從後方強行抱住，伸手進衣服內亂摸，還猥褻長達20分鐘，直到老翁妻子差點跌落床下並激烈反抗，阿華才罷手。阿華甚至還在居服照顧結束後，潛入一家人的住處，女兒看見後當場嚇得全身發抖、拔腿狂奔並打電話向親屬求救，直到親屬追問之下，案件才浮出水面
不過阿華矢口否認犯行，辯稱當天只是幫老翁妻子冰敷，反指是女兒主動說想跟他「做朋友」，且侵入住宅那天只是想進去拿回遺留的醫療手套與手扒雞手套。不過檢方勘驗錄音檔，親屬怒斥阿華「你硬來的就是強X啊！沒經過女兒的同意啊！」阿華當時在電話中連連道歉，並坦承「對，我沒經過女兒同意…我就是強迫啦。」事後阿華在長照機構主管的陪同下，親自到案主家中下跪認錯。
惡狼法庭狡辯 遭判8年10月
高雄地院法官審理後認為，阿華身為居服員，卻為逞一己私慾，利用受照顧家庭成員的弱勢處境，戕害被害人身心，造成一輩子難以抹滅的陰影，且犯後不知反省，反出言誣陷一家人恐嚇，意圖脫免其罪責，犯後態度惡劣，至今未達成和解或給予賠償，最終法院依3個強制性交罪、對身體障礙之人犯強制猥褻罪，以及侵入住宅罪，合併判處有期徒刑8年10月，可上訴。
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