長照悲劇！7旬翁推罕病妻墜14樓慘死 法官輕判2年6月

[Newtalk新聞] 新北市新莊區73歲林姓老翁，長年照顧罹患罕病「水腦症」的68歲邱姓妻子，林翁獨力長期照顧身心俱疲，2024年底涉嫌將妻子從住家14樓窗台推下樓，導致妻子當場死亡，林翁事後主動到派出所自首，新北地方法院考量林翁自首又是長照悲劇，家人亦不追究，兩度減刑依殺人罪輕判2年6月。

林姓老翁為退休建築師，與邱姓妻子育有2子1女，子女均已成家搬離新莊住處，夫妻兩人經濟無虞，邱姓妻子3年前罹患罕病「水腦症」，出現平衡感喪失、尿失禁、性格改變與智能障礙等症狀，生活無法自理卻又拒絕長照服務，堅持由丈夫親自照顧。

不堪長照壓力的林翁於2024年12月9日將妻子從床上抱起，走到客廳打開窗戶，直接自14樓丟下，導致邱婦墜落人行道，全身骨折當場死亡，林男隨後獨自步行至附近的派出所主動自首。

判決指出，林翁長年獨自悉心照護病妻，但妻子病情持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動的能力，導致林翁在長期負面情緒累積的情況下，將妻子推下窗台致其身亡，林翁在偵、審期間均坦承犯行，家屬也表示失去至親已很難過，不欲對林翁求償。

合議庭指出，全案為長照悲劇，林翁所為與一般殺人案件出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段顯然有別，依殺人最低本刑10年以上論罪，分別依自首及情堪憫恕兩度減刑，判刑2年6月。

