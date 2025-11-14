長照悲歌掀特赦呼聲 楊智伃：讓照顧孩子50年老母親坐牢有人性嗎？

國民黨前發言人楊智伃。 圖：國民黨文傳會/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 台北市一名八旬劉姓婦人2023年5月涉悶死患有50多歲重度臥床的兒子，台北地方法院一審判處2年6個月後，法院建請總統賴清德動用特赦權，社會各界紛紛向總統喊話特赦。國民黨前發言人楊智伃今（14日）也呼籲，請賴清德特赦劉媽媽，留下台灣社會的溫暖，並健全長照政策，別讓台灣出現下一個「劉媽媽」。

楊智伃表示，該案判決書裡，法官這樣寫著：「被害人衣著乾淨、皮膚無褥瘡，可見被告長年費心照料。」這不是照護，這是燃盡人生的奉獻。 這不是兇手，那份堵住阿成生命氣息的1萬元紅包，是劉媽媽想留給孩子最後的尊嚴，也何嘗不是這是一位被現實與身體逼到絕境的老媽媽，在崩潰邊緣的掙扎與不捨。

楊智伃表示，三位法官用司法最溫暖的一筆，向行政權發出沉痛的請求「此案非恣意剝奪生命者可同等視之。」、「對劉媽媽執行刑罰，既無必要，也無意義。」這是一位無法再承受更多痛苦的老母親。

楊智伃也質問，當社會上許多詐騙集團大搖大擺、勒索無辜百姓的血汗，當真正傷害社會的人常能鑽法律漏洞、逍遙法外，我們卻要看著一位照顧孩子50年的老母親，拖著病體走向監牢？這樣的台灣社會，真的有人性嗎？這樣的司法制度，真的有正義嗎？

楊智伃因此兩個呼籲，一、請賴總統依《赦免法》，給劉媽媽一個特赦。他們不奢求一紙特赦能改變賴清德的風格，但至少不要讓台灣成為一個連最後一絲溫度都留不住的國家。 二、賴總統，請放下政治鬥爭，重新為台灣迫在眉睫的長照政策提出解方，不能再讓台灣出現「下一個劉媽媽」。

楊智因強調，我們需要的不只是特赦，是健全的長照政策、更完整的家庭支持系統以及更符合人性的社工待遇制度，別讓台灣成為照顧者在孤獨與枯竭中被逼向絕境的國家。這兩個沈痛的呼籲，懇求賴總統，留下台灣社會與司法道德對人性與溫暖的一絲希望。

