長照悲歌法官也不捨！新莊翁推病妻墜14樓亡 判決出爐

新北市新莊前年12月間傳出一起長照悲歌，一名建築師退休的林姓老翁，不堪長期照顧患病在床的邱姓妻子，將妻子從14樓住處推下樓，導致妻子當場墜落1樓身亡，林翁隨後就近前往住處不遠的新莊分局中平派出所自首；而新北地院審理認為林翁所犯情堪憫恕，因此酌減其刑，今天（5日）依殺人罪判他2年6月徒刑。

據悉，75歲林姓老翁為建築師退休，與68歲邱姓妻子結婚30多年，育有2子1女均已長大成人，平時僅夫妻倆居住在新莊中平路某巷弄社區14樓，邱妻數年前患病後頓時生活無法自理，日常起居全仰仗丈夫照顧，偶爾有照服員到場協助。

判決指出，林翁前年12月9日上午7時許，在住處以輪椅將妻子推往客廳窗邊，讓她手扶窗臺站立後，並徒手向上搬起，將妻子從窗戶推下摔落地面，導致妻子身體多處開放性傷口死亡。

新北地院法官審理時審酌，林翁長年獨力悉心照護妻子，但妻子病情毫無好轉並持續惡化，幾已喪失行動、自理、語言及與旁人互動能力，林翁在長期負面情緒累積情況下，才會將妻子推下窗台致死。

考量林翁偵、審期間始終坦承犯行，家屬表示失去至親已經很難過，沒有要對林翁提出求償，綜合考量後認為林翁所為與一般殺人案件出於逞兇鬥狠、謀財害命或無差別隨機殺人的動機、手段顯然有別。

法官認定林翁符合自首要件，案發後5分鐘就立即到新莊中平派出所自首，另考量本案是長照悲歌，判處最低刑度，已足以評價罪行，並能兼顧林翁更生改善、復歸與社會安全的維護，因此依殺人罪判處他2年6月徒刑。

