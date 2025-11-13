長照悲歌 人權會：國家應保障生命權、強化家庭支持

（中央社記者高華謙台北13日電）一名8旬婦疑因心力交瘁，涉悶死癱瘓50年的兒子，承審法官建請總統特赦。國家人權委員會今天說，近年屢有長照悲歌案件，國家在制度設計上應堅守對生命權的絕對保障原則，也應強化長照體系、家庭支持措施、與心理健康服務等。

民國112年5月，台北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災；案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。

人權會今天透過新聞稿表示，近年屢有因家庭成員長期承受照顧壓力，最終選擇殺害被照顧者的「長照悲歌」案件，顯示台灣弱勢家庭在長期照顧過程中面臨沉重負擔與制度困境。

人權會說，生命權是所有人權基礎，「公民與政治權利國際公約」與「身心障礙者權利公約」都強調生命權重要性。

人權會表示，憲法雖未明文揭示「健康權」，但依司法院釋字第785號解釋：「憲法所保障健康權，旨在保障人民生理及心理機能完整性，不受任意侵害，且國家對人民身心健康亦負一定照顧義務」，因此健康權同時兼具自由權與社會權特性，反映憲法對人性尊嚴與基本生活條件保障高度重視，並彰顯國家促進社會正義與公共健康責任。

人權會說，生命權與健康權雖然是性質不同的基本權利，但兩者在憲法價值體系中具有高度交織性。生命權保障人民不受非法剝奪其生存基本存在，而健康權則確保人民生命得以具尊嚴與完整性的狀態持續存續。

人權會指出，被照顧者多為高齡、重度疾病或身體機能嚴重退化者，其自我防衛與就醫能力普遍受限，生命與健康處於極度脆弱狀態。國家更應履行積極保護義務，預防照護關係中可能出現的人權侵害，確保被照顧者生命權及人格尊嚴不受侵擾。

人權會說，若國家未能提供完善長期照顧制度與支持網絡，使照顧者與被照顧者同陷於資源枯竭、身心耗竭處境；這個結構性問題反映出制度設計缺口與社會安全網不足，亟需從政策面及制度面檢討補強。

人權會表示，生命權與健康權是人權體系中不可分割的核心價值，國家應承擔積極保障責任，在制度設計上應堅守對生命權的絕對保障原則；除應強化長期照顧體系與家庭支持措施外，也須完善心理健康服務、暫托與喘息制度，以預防悲劇重演。（編輯：謝佳珍）1141113