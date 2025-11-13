社會中心／綜合報導

長照悲歌、讓人心碎！2023年，台北市一名79歲的老母親，因為新冠肺炎、身心俱疲，親手把重度身心障礙、癱瘓在床的兒子悶死，一審被判刑2年6個月，法官在判決書上寫下，建請總統特赦，引起討論，民進黨立委林月琴質詢時，就問衛福部長石崇良是否支持特赦，而石崇良也明確表示支持。

立院質詢時，衛福部長石崇良一開口就語出驚人，支持總統特赦，許多立委也紛紛表態贊同，因為他們口中的案子，背後是一起長照悲歌。

2023年，台北市一名79歲的老婦人，向警方報案自首，說自己殺了已經照顧五十年，癱瘓在床的親生兒子。





長照悲歌! 婦悶死癱兒判2年6月 石崇良:支持總統特赦

附近鄰居（2023.05.12）：「他們家看起來應該是，家裡就是關係都蠻密切的。」

案發時，正值疫情蔓延時期，老婦人確診後，在房間隔離，想起自己照顧了50年，患有重度小兒麻痺、臥床不起的兒子，就怕過世後，沒人能繼續照顧，狠心把人悶死，一審法官認為，被害人長年臥床，身形卻跟一般成年男子無異，身上也沒有褥瘡，可見有被好好照顧，但殺人罪最低本刑10年，法官依自首、情堪憫恕，刑期減半再減半，判2年6個月，判決書的最後，法官也寫下，建請總統特赦。

長照悲歌! 婦悶死癱兒判2年6月 石崇良:支持總統特赦（圖／民視新聞）除了立委關心，總統府也發聲明，強調政府會持續強化長照支持網絡，基於尊重司法獨立，不會介入個案，等待司法程序完成後再為後續，這起長照悲歌的案件，是否特赦，未完待續。

