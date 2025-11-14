長照悲歌！老婦悶殺腦癱兒遭判2年半 法官罕建請總統特赦
社會中心／台北報導
長照悲歌經常上演，2023年，當年一名79歲的老婦人，親手殺害親生兒子，因為兒子腦麻、50多年臥病在床，疫情期間，老婦人就怕自己先離世，沒人能照顧兒子，因此決定悶死他，一審被判2年半，但法官罕見建請總統特赦，總統府發言人也回應"等司法程序完成後才會介入此案"。
2023年，台北市當時這名79歲的老婦人，親手悶死自己的兒子，背後卻是場長照悲歌。兒子年幼時就腦麻、生活無法自理、臥病在床，老婦人一路照顧50多年，後來因為心力交瘁，決定狠下心，不過法官罕見建請總統特赦。
老婦悶殺腦癱兒遭判2年半 法官罕建請總統特赦（圖／民視新聞）
案發時正值疫情時期，老婦人確診新冠肺炎要隔離，想起患有重度小兒麻痺的兒子，就怕過世後沒人能繼續好好照顧他，同年5月，把人悶死。一審法官認為，被害人長年臥床，身形卻跟一般成年男子無異，身上也沒有褥瘡，可見有被好好照顧，但殺人罪最低本行10年，法官依自首、情堪憫恕，刑期減半再減半，判2年6個月，判決書的最後，特別寫下，建請總統特赦，引起討論。
令人鼻酸的是，老婦特別挑媽祖生日下手，認為"跟媽祖過比較好"，殺害兒子時，也在他口中塞入裝有1萬元的紅包袋，這其實是對往生者的一種祝福，就是期盼兒子在另一個世界能過上富裕生活。民視新聞網在YT上做即時民調，近千人表達意見，佔八成支持特赦。
老婦悶殺腦癱兒遭判2年半 法官罕建請總統特赦（圖／民視新聞）
行政院長卓榮泰沒有多加回應，總統府發言人這麼說。
究竟婦人能不能免去牢獄之災，還要等待判決定讞之後，才能確定。
