長照悲歌！老母拿錢悶死身障兒判2年半 法院建請總統特赦
【高沛生／綜合報導】台北地方法院審理一起長照悲劇，79歲劉姓老婦獨力照顧罹患腦性麻痺、無法自理的兒子長達半世紀。2023年4月底她確診新冠肺炎在家隔離，返家後見兒子病況惡化、身心俱疲，2023年5月12日上午趁外籍看護離開時，竟以紅包與膠帶封住兒子口鼻，導致窒息身亡。法院審酌其長期照護壓力與自首態度，依《刑法》第59條及第62條兩度減刑，2025年5月判處2年6月徒刑，近日又建請總統依《赦免法》特赦。
台北市一名79歲劉姓老婦，長年獨力照顧罹患腦性麻痺、無法自理的重度身障兒長達半世紀。2023年4月底，她確診新冠肺炎在家中隔離，身心俱疲；返家後又見52歲兒子相繼確診、病況惡化，悲痛與無力交織之下，於2023年5月12日上午趁外籍看護離開時，將裝有1萬元現金的紅包袋塞進兒子口中，再以口水巾和膠帶纏繞口鼻，導致兒子窒息身亡。
外籍看護返家發現房門反鎖，從陽台看見老婦哭坐床邊，立即通知家屬報警。檢警趕抵後，劉婦當場承認行兇。台北地檢署隨後以家暴殺人罪起訴。
案件移審台北地方法院後，法院審理指出，劉婦長期獨力照顧重度殘疾兒50年，案發動機源於長照壓力與身心耗竭，並於偵查階段坦承犯行。法院依《刑法》第62條「自首」條款減刑，再依第59條「犯罪情狀顯可憫恕」條款再減刑兩次，最終於2025年5月27日宣判有期徒刑2年6月。
律師朱立偉（雷丘律師）在臉書撰文分析指出，殺人罪最低刑度為10年，自首減半為5年，再依「情堪憫恕」條款再減半即為2年6月。若犯案時年滿80歲，尚可依《刑法》第18條第3項再減一次為1年3月，具申請緩刑資格，但劉婦案發時為79歲，不符規定。
台北地院近日指出，本案屬高齡照護下的人倫悲劇，劉婦多年奉獻照護，案發出於無奈與憐憫之情，難以想像會再犯。法院除宣判刑期外，特別建請總統依《赦免法》予以特赦。
