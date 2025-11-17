長照悲歌 藍黨團請總統特赦8旬老婦 綠盼窮盡一切救濟

一名8旬婦人悶死長年癱瘓的兒子，一審遭判刑2年6個月，承審法官建請總統特赦。國民黨立法院黨團今天(17日)表示，將以黨團全體立委名義建請總統依「憲法」對刑事被告特赦，並要求衛福部檢討、精進長照措施。民進黨團則表示，個別司法案件應窮盡一切救濟之道；對於制度面之不足，政府也會不斷強化社會安全網支撐。

台北市一名80歲劉姓母親長年照顧癱瘓、重度身心障礙的兒子超過50年，2023年因其確診新冠肺炎，在身心俱疲下親手將兒子悶死。今年5月，台北地院針對這起加工自殺悶死親生兒子案一審判刑2年半，但法官也罕見地在判決書中建請總統特赦，讓劉老太太免入獄。

國民黨團17日召開記者會，黨團書記長羅智強表示，國民黨團將以全體委員名義，敦請賴清德總統特赦劉老太太。

羅智強說，總統府先前指「將視司法程序完成後再為後續」，令人感到些許遺憾，他認為依據《赦免法》第三條明定，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行。其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效」，也就是法律沒有規定受罪刑宣告「確定」才能行使特赦，他希望賴總統能儘速特赦這名劉老太太。羅智強說：『(原音)我還是呼籲我們賴清德總統，赦免是超越個案、超越程序的憲政人權，它就是要處理像劉老太太這種特殊、令人心碎的案件。總統有心宣布特赦，現在就能宣布，不要再讓這個老母親還要奔波法院，每一次到法院都要再次承受這種痛悔。』

面對長照悲歌，國民黨立委陳菁徽質疑衛福部社會及家庭署在此案爆發後沒有任何檢討，甚至「身心障礙者權益保障白皮書」仍是2009年所訂定，內容根本無法與時俱進，國民黨團除了一致呼籲賴總統特赦劉老太太，也希望衛福部社家署提出精進措施，讓每個家庭都可以好好被接住。

民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，對於個別司法案件，應窮盡司法的救濟之道；對於制度之不足，民進黨政府長期以來已不斷強化社會安全網的支撐。鍾佳濱說：『(原音)長期以來，從小英政府到賴總統，都指示要強化社會安全網的支撐，像長照，也包括要在4年內要撥入超過(新台幣)150億的預算，不只是老人，包括兒少也是我們要關注的對象。』

總統府則重申立場，強調對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似悲劇發生。但個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案，將視司法程序完成後再為後續。(編輯：宋皖媛)