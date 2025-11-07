長照悲歌！親手殺害102歲失智母 71歲婦陷入絕望崩潰自首：我不行了

國際中心／潘靚緯報導

日本東京發生一起長照悲歌意外。國立市一名71歲的女子涉嫌在家殺害高齡102歲失智的母親之後，到警局自首，她抱怨曾向警方、醫護人員求助卻被拒絕，最後陷入絕望才狠心下手。開庭時，女子向法院認罪，後續法官將針對被告精神狀況與刑責輕重進行審理。

綜合日媒報導，東京地方法院立川支部5日審理一起人倫命案，71歲的婦人小峰陽子與患有失智症的102歲母親福子同住，多年來都是小峰陽子獨自負擔照護。檢方指出，案發前一日，小峰陽子親自參觀安養機構，還跟對方抱怨「母親頻繁上廁所，我根本應付不來」，希望能把母親送到有專人照護的安養機構。

不料，隔天清晨，小峰陽子的母親從床上跌落，她無法獨自把母親搬回床上，只好打電話報警求助，但警方要求她改撥電話給醫院叫救護車，救護人員趕到時，協助將母親搬回床上，離開前卻留下一句「這次是特例」，讓她瞬間覺得自己被社會遺棄，忍不住悲從中來。

根據《CTWANT》報導，小峰陽子在絕望之下，親手掐死102歲的母親，在案發後2小時報警自首，她崩潰表示，「我覺得胸口像有鉛塊壓著一樣沉重，陷入絕望，我已經不行了」，承認自己掐住母親脖子，還拿刀刺向她。警方到場之後，小峰陽子神情平靜，坦承自己因為腰痛，無法再協助母親如廁，母親又無法理解指令，日常照護讓她心力交瘁，體力上也無法負荷。

檢察官指控，婦人在長期照護壓力下產生「若母親不在就能解脫」的念頭而動，但律師辯護指出，婦人身心俱疲、腰部受傷，長期照護下來體力早已達到極限，殺害母親行為是出於一時絕望。法院後續將針對被告的精神狀態與刑責輕重進行審理，婦人餘生很可能要在監牢中度過。

