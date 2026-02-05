長照悲歌！7旬翁不捨愛妻受罕病折磨 輪椅推妻墜14樓「脫苦海」下場曝

林翁不捨愛妻飽受病痛折磨，親手了解妻子生命。翻攝畫面

新北市新莊區73歲林姓老翁因不捨罹患罕見疾病「水腦症」的68歲邱姓妻子飽受病魔折磨，2024年12月間，將妻子從14樓窗戶推落，導致妻子墜樓死亡，林翁行兇後自行前往派出所自首，並移送新北地檢署偵辦，檢方依殺人罪嫌起訴，新北地院審理後，認為此案屬長照悲劇，且林男自首符合減刑資格，一審以最低刑度判處林翁有期徒刑2年6月。

據了解，林翁與妻子邱婦結婚數十年，2人育有3名子女，夫妻感情非常要好，2人退休後住在新莊中平路1棟高級社區，準備安享晚年，但造化弄人，邱婦在2022年罹患罕見疾病「水腦症」，導致健康每況愈下，至案發前已經生活無法自理。

深愛妻子的林翁雖然聘請長照照護妻子，自己也負責3餐細心照料，但眼見愛妻長期臥病在床，飽受病魔折磨，心中十分難過與不捨，為了幫助愛妻「脫離苦海」，林翁於前年12月9日上午8時許，用輪椅將妻子推到窗戶邊，隨後將妻子推出窗外，從14樓墜下當場死亡。

忍痛親手了解妻子生命的林翁，在犯案後即自行走到住家附近的派出所投案，警詢後將他移送新北地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准，並於偵結後依殺人罪起訴。

新北地院審理後，合議庭認為林翁犯後僅約5分鐘即向警方自首，符合減刑資格，另因其犯案動機為長年獨力照護妻子，但妻子病情並無好轉且持續惡化，在長期負面情緒累積的情況下，才犯下此案，認為林翁所為情堪憫恕。

另外，經院方徵詢死者家屬意見，均表示失去至親已經很難過，沒有要對被告提出求償，審酌林翁犯後自首、始終坦承犯行，兼衡此案屬長照悲劇，判處最低刑度已足評價其罪行，並能兼顧林翁之更生改善、復歸與社會安全之維護，因此判處有期徒刑2年6月，仍可上訴。



