長照扣除額增至18萬三讀通過！追溯至今年1/1起 估35萬戶受惠

立院三讀長照扣除額增至18萬元。（示意圖／報系資料照）

立法院會今（9）日在朝野無異議下，三讀通過《所得稅法》修正案，將長照特別扣除額從現行的12萬元提高至18萬元，且預計追溯自今（2025）年1月1日起實施。也就是說，明（2026）年5月報稅即適用新法，預計35萬申報戶受惠。

現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元。而朝野立委紛紛提案提高長照特別扣除額至18萬元、20萬元、24萬元及36萬元不等。

廣告 廣告

而立法院財政委員會日前審查攸關所得稅扣除額的「所得稅法第17條條文修正草案」等案，財政部表示，長照特別扣除額12萬元是在2018年修法時新增，已經過一段時間未調整，多數立委提案提高至18萬元，希望就以18萬元為主；以現行條件估算，1年減稅利益約10億元，但因修法後條件放寬，未來實際稅損應該超過10億元。

朝野立委最後達共識，初審通過長照扣除額由現行的12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日開始實施，明年5月報稅適用。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

患難見真情2／被爆為許光漢「選邊站」 章廣辰還原不理張軒睿始末

患難見真情1／不只按讚范姜「婚變文」 吳心緹親陪帶孩展現義氣

缺德男海洋館內吸菸不甩勸阻 下一秒遭白鯨「神準噴水」懲罰