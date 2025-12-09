長照扣除額增至18萬元立院三讀 明年報稅適用35萬戶受益
立法院會今天三讀修正通過所得稅法第17條條文，將長照扣除額由現行的新台幣12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。減輕長照家庭的經濟負擔，預計會有35萬戶受益。
現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元。
台灣社會快速老化，包含國民黨立委賴士葆、林德福、楊瓊瓔、馬文君，民進黨立委吳秉叡、李坤城、郭國文、王正旭、賴惠員，以及民眾黨立委黃珊珊等朝野立委都認為長照特別扣除額應提高，以減輕長照家庭經濟負擔，分別提案提高至18萬元、20萬元、24萬元及36萬元不等。
立法院財政委員會日前審查攸關所得稅扣除額的所得稅法第17條條文修正草案等案，財政部長莊翠雲在列席時表示，長照特別扣除額12萬元是在民國107年修法時新增，也經過一段時間未調整，朝野立委都理解長照家庭的需求，多數立委提案提高至18萬元，希望就以18萬元為主。
財政部賦稅署長宋秀玲指出，長照扣除額提高至18萬元，以現行條件估算，1年稅損約10億元，但因修法後條件放寬，未來實際稅損應該超過10億元。朝野立委最後達成共識，通過長照扣除額由現行的12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。
（責任主編：莊儱宇）
其他人也在看
立院三讀》所得稅法長照特別扣除額升至18萬 明年報稅就適用
立法院會今（9）日三讀通過所得稅法修正案，將長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，追溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅適用，財政部初估1年減稅利益約10億元，約35萬申報戶受惠。現行「所得稅法」規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
立院三讀》破壞海纜最高7年徒刑、罰1000萬
立法院院會今三讀通過「海纜七法」中的「電業法」、「天然氣事業法」、「自來水法」修正案等3法，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年有期徒刑、罰1000萬元，並一律沒收犯案船隻。此外，新法也增訂過失犯刑責，過失破壞者處6個月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 1
嘉市要普發6千元現金 盧秀燕笑笑不回應
嘉義市長黃敏惠昨天在市務會議宣布要普發6000元現金，台中市有可能跟進嗎？對此中市長盧秀燕笑笑不回應。嘉義市長黃敏惠昨天在嘉義市政府的市政會議提案，宣布普發6千元現金，並納編追加減預算案，會送嘉義市議會審議。這筆經費約需16億元，約26萬市民受惠。自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
遭爆國小至國中霸凌同學 「羅智強愛將」何元楷：盼當面釐清、願致歉
國民黨立委羅智強的辦公室主任何元楷日前宣布投入地方議員選舉，昨(8)日卻遭爆從國小到國中都有霸凌行為，包含推撞同學、搶文具、言語霸凌以及朝他人吐口水，種種惡行被爆出，引起網友熱議。對此，何元楷今(9)...華視 ・ 1 小時前 ・ 4
批小紅書禁令遭劉世芳疑「反對打詐？」 蔣萬安嗆「硬拗」：打詐成效如何
內政部日前宣布，因中國社群平台「小紅書」涉多起詐騙案且業者無回應，將對「小紅書」停止解析、限制接取1年。對此，台北市長蔣萬安稱「反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳則回應「反對警政署打擊犯罪？」而...華視 ・ 1 小時前 ・ 3
宜蘭24歲警執勤遭撞 蕭美琴：醫療團隊全力幫忙 祝早日康復
宜蘭縣礁溪一名24歲林姓員警原本排休，因支援副總統蕭美琴車隊交管勤務遭車輛撞擊重傷，事後藍白陣營以「假視察、真輔選」痛批民進黨，但家屬表示不願讓孩子傷勢被政治化，蕭美琴今天（12/9）說，現在的醫藥團隊，全力在幫忙，祝福員警早日康復。太報 ・ 1 小時前 ・ 1
子弟兵何元楷遭爆國小霸凌同學！ 羅智強：面對錯誤、承擔責任並真誠反省
國民黨立委羅智強的辦公室主任、新北市議員參選人何元楷近日被爆出從國小到國中霸凌多位同學，包含推撞、言語霸凌以及朝他人吐口水等惡行。何元楷今(9)日在臉書發文表示，希望有機會跟這位貼文的同學見面，並向他...華視 ・ 55 分鐘前 ・ 3
《今日焦點新聞》台幣強升引熱錢潮湧 指數蓄勢上攻 台股市值衝百兆元
【時報-台北電】今日焦點新聞： 國內頭條： 1.台股拚新高，市值逼近百兆。(工商時報) 2.台股市值十強，全進兆元俱樂部。(工商時報) 3.緯創超車廣達，躋身電子二哥。(工商時報) 4.8金控獲利成長，玉山稱冠。(工商時報) 5.電子材料，台塑四寶營運主力。(工商時報) 6.美國防授權法案，刪除邀台參與環太軍演。(中國時報) 7.台幣強升引發熱錢潮湧，指數蓄勢上攻，台股市值衝百兆元大關。(經濟日報) 8.0050規模跨越兆元，台股ETF總規模衝3.8兆元，同寫紀錄。(經濟日報) 9.Google TPU熱度旺到2027年，兩大瓶頸為CoWoS與記憶體。(電子時報) 10.上游導電銀漿材料報價喊漲，被動元件、封裝廠成本承壓。(電子時報) 大陸頭條： 1.公募發行熱度不減，本週38檔新基齊發。(新浪財經網) 2.加強與亞太地區合作！國際貨幣基金組織上海中心正式開業。(新華網) 3.11月汽車零售銷售三年來年減。(第一財經) 4.險資持股政策優化，9檔績優潛力股獲長期持股。(證券時報網) 5.「鈉鋰互補」加速演進，龍頭公司搶灘鈉電池產業。(證券時報網) 國際頭條： 1.川普：美國將允許輝達H時報資訊 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
台灣每天2到3億被詐走！他怒批：政府為何不能積極打詐？
立法委員洪孟楷展開為期三天的新加坡國會出訪行程，目的是實地了解新加坡推動「鞭刑打詐」的執行方式與預期成效。他表示，新加坡以鞭刑打擊詐騙展現強力執法決心，值得台灣研究借鏡，並反思政府能為詐騙受害家庭多做些什麼。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 5
跨世代／蔡其曄、張育萌齊籲青年支持制度化
[NOWnews今日新聞]《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth臺灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》共同舉辦的NOWNEWS跨世代-《2025AI青年力國際論壇》今（9）日登場，一滴優...今日新聞NOWNEWS ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
「全民安全指引」首場宣講會登場 劉世芳到基隆慶安宮開講
內政部與全國16個縣市的著名宮廟合作，辦理「台灣全民安全指引宣講會」，首場於今天（9日）早上10點在基隆慶安宮舉行，由內政部長劉世芳擔綱主講；內政部指出，本月起「台灣全民安全指引」（小橘書），將推廣防災宣導及全民安全觀念，期待透過在地宮廟的社區影響力，推廣防災宣導以及全民安全的觀念。自由時報 ・ 57 分鐘前 ・ 1
韓未修正入境卡台灣標示爭議 王定宇：政府須評估進一步因應措施
外交部日前證實，我國及駐韓代表處近來多次就此問題向韓國政府提出嚴正關切，但韓方僅以原有政策立場為由，表示將「持續協商」，未承諾採取具體行動。由於台灣在入境卡上的錯誤標示依舊未改，使旅客與國內輿論愈發不滿。王定宇指出，韓國政府的標示不僅與國際現實不符，更屬...CTWANT ・ 1 小時前 ・ 發起對話
力推鞭刑打詐 洪孟楷飛新加坡考察了
[NOWnews今日新聞]根據新加坡刑法修正草案，未來凡涉入詐騙或與詐騙相關罪行者，可能面臨鞭刑處罰。對此，國民黨立委洪孟楷今（9）日表示，肯定他們強力執法的決心，也說他今天一早出發的三天國會出訪，特...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 1
世紀、斐成最多4.5億元併購萬年清 盤中全亮燈歡慶入主行情
上曜集團（1316）旗下子公司世紀民生*（5314）與斐成開發（3313）昨日停牌並召開重訊記者會，宣布以每股33.525元公開收購工業廢水處理設備大廠萬年清（6624），萬年清、斐成今日雙雙鎖死漲停，世紀也一度在盤中閃燈同歡。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
學抽菸、掃百人廁所 黃仁勳感性談美好回憶
（中央社記者廖漢原紐約8日專電）輝達執行長黃仁勳近期接受美國Podcast節目主持人喬羅根專訪，在近兩個半小時的訪問中，黃仁勳談到結識美國總統川普與台積電創辦人張忠謀的過程。談及童年的美國生活，9歲的黃仁勳學抽菸、打掃百人廁所的美好經驗讓主持人嘖嘖稱奇。中央社 ・ 33 分鐘前 ・ 發起對話
日本財務大臣片山皋月稱，續與市場保持密切溝通，妥善管理政府債券
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，日本財務大臣片山皋月表示，日本政府將透過與市場密切溝通，努力妥善管理政府債券。片山皋月向媒體表示，殖利率受多種因素影響，包括日本以外的因素。財政部將密切關注市場趨勢。此外，片山皋月還表示，國際貨幣基金組織(IMF)方面在評估了最新經濟刺激方案後也表示，日本的財政可持續。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
吳釗燮、林佳龍內鬥？ 趙怡翔：我沒看過、也沒對媒體放話
國安會秘書長吳釗燮與外交部長林佳龍被傳出為爭奪外交主導權不合，國安會副秘書長趙怡翔今天接受廣播專訪表示，他真的沒有看過兩人吵架，對於自己被列入「龍燮之爭」的角色，他也直接回應：「我沒有做任何放話和媒體操作」。趙怡翔上午接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，被問到是否在「龍燮之爭」扮演向媒體放自由時報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
保護海底電纜！立院三讀可沒收犯案船隻 蓄意破壞者最重關7年
立法院三讀通過《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》修正案，明定故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電力電纜者，最高關七年，並可沒收船隻。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
立院三讀長照扣除額增至18萬元 明年報稅適用
（中央社記者王承中台北2025年12月9日電）為減輕長照家庭經濟負擔，立法院會今天三讀修正通過所得稅法第17條條文，將長照扣除額由現行的新台幣12萬元提高至18萬元，並自今年1月1日起實施，明年5月報稅適用。現行所得稅法第17條規定，納稅義務人、配偶或受扶養親屬為符合中央衛生福利主管機關公告須長期照顧之身心失能者，每人每年扣除12萬元。包含國民黨立委賴士葆、林德福、楊瓊瓔、馬文君，民進黨立委吳秉叡、李坤城、郭國文、王正旭、賴惠員，以及民眾黨立委黃珊珊等朝野立委，都認為台灣社會快速老化，長照特別扣除額應提高，以減輕長照家庭經濟負擔，分別提案提高至18萬元、20萬元、24萬元及36萬元不等。立法院財政委員會日前審查攸關所得稅扣除額的「所得稅法第17條條文修正草案」等案，財政部長莊翠雲在列席時表示，長照特別扣除額12萬元是在民國107年修法時新增，也經過一段時間未調整，朝野立委都理解長照家庭的需求，多數立委提案提高至18萬元，希望就以18萬元為主。財政部賦稅署長宋秀玲指出，長照扣除額提高至18萬元，以現行條件估算，1年稅損約10億元，但因修法後條件放寬，未來實際稅損應該超過10億元。朝野立委中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
接待外賓貴賓準備「這一味」 江啟臣：行銷台中是使命
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導 為備戰2026年九合一選舉，各縣市陣營紛紛進入初選、徵召等階段，台中市民進黨早已定為一尊，由立委何欣純出戰；藍營目前有立委楊瓊瓔表態，立法院副院長江啟臣則積極在地方、國會兩頭跑，8日兩人同台「台中市第17屆十大伴手禮票選」活動，江啟臣表示，身為在地台中人，行銷台中一直是他的使命。 「每一份台中伴手禮，不管是文創或是美...匯流新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話