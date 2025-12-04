長照扣除額增至18萬 今拚三讀

立法院院會5日將審查《所得稅法》17條修正案，將長照扣除額從12萬提高到18萬，可望三讀。圖為外籍看護工照護長者。（本報資料照片）

立法院院會5日將審查《所得稅法》17條修正案，將長照扣除額從12萬提高到18萬，可望三讀。財政部表示，與衛福部確認，80歲以上的健康長者，也就是未經巴氏量表評量、可聘雇外籍看護者，卻不符長照資格，不能申報扣除額抵減。

依照《所得稅法》規定，納稅義務人、配偶或者受扶養親屬符合衛福部公告須長照的身心失能者，每人每年可享扣除額12萬元。立法院朝野已取得共識，將綜所稅的長照扣除額從現行的12萬提高到18萬，並可回溯至今年的1月1日，也就是明年5月報稅時就可適用。

在修法的過程，立法院通過修正《就業服務法》，今年8月開始實施，80歲以上長者，免巴氏量表就可以聘雇外籍看護。財政部向衛福部確認，新規中80歲以上的長者，未經巴氏量表評估，仍可聘雇外籍看護者，是否符合規定的「衛福部公告需長照的身心失能者」。

確認結果，80歲以上的長者，未經評量，雖依《就服法》可以聘雇外籍看護，卻不符長期照顧資格、不可申報扣除額。財政部指出，意即若要申報長照扣除額，需要經過評估、確認符合長照資格，不論是否聘雇外籍看護，都可以申報；反之80歲以上長者，經評估不符或者未經巴氏量表評量，不論是否具聘雇外籍看護資格，都不能申報長照扣除額。

可申報長照扣除額者，主要有3大條件，包含經審查符合標準的身心失能者，不論是聘雇外籍看護或家人在家自己照顧都可申報；其次是申請長照服務及給付辦法中的服務使用者；與入住指定住宿式服務機構全年達規定天數者。財政部評估，若將長照扣除額提高到18萬元，減稅利益大約維持在10億元、35萬戶可以受惠。