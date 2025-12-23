長照扣除額提高至18萬元 80歲以上免巴氏量表聘僱外籍看護另有規定

明年5月報稅，長照扣除額提升至18萬元，但80歲以上免巴氏量表聘僱外籍看護不適用。廖瑞祥攝



財政部賦稅署今（23）日表示，為減輕扶養身心失能者家庭經濟負擔，立法院今年12月9日三讀通過《所得稅法》第17條條文修正草案，今年1月1日起，長照特別扣除額從12萬元提高至18萬元，明年5月報稅適用，並維持排富規定。不過，財政部特別提醒，日前勞動部雖已放寬80歲以上免巴氏量表就可以聘僱外籍看護，但若不符合財政部長照扣除額適用標準者，仍不適用長照扣除額。

財政部賦稅署表示，要列報長照扣除額者，須為長期照顧的身心失能者，為下列3種情形之一。

第一，要符合《外國人就業服務法》工作資格及審查標準規定，得聘僱的外籍家庭看護工資格的被看護者。

第二，身心失能者依《長期照顧服務法》規定接受評估，其失能程度屬長照服務申請及給付辦法所定長期照顧需要等級第2級至第8級，且使用符合外人就業法工作資格的長期照顧服務者。

第三，身心失能者於課稅年度入住住宿式服務機構或團體家屋，全年達90日。但前一年度已入住達90日且持續入住至課稅年度死亡者，其入住日數，不受90日之限制。

賦稅署副署長倪麗心強調，勞動部雖已在今年7月30日修正發布審查標準，放寬年滿80歲以上被看護者，得持其身分證明文件申請聘僱外國人從事家庭看護工作，也就是免巴氏量表。但被看護者仍應符合衛福部公告須長期照顧的身心失能者資格，才以可列報長照扣除額。

立法院已三讀通過，明年起，長照扣除額由每人每年12萬元，提高至18萬元，並維持排富規定，包括當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用。

財政部估計，待總統令公布後，2026年5月申報114年度綜合所得稅時即可適用，預估有35萬戶受益，增加可支配所得約10億元。

為便利民眾報稅需求，財政部已向相關單位蒐集長照扣除額資料，如於所得稅結算申報期間查調課稅年度所得及扣除額資料已包含該項扣除額，可直接依查詢的長照扣除額申報，免再檢附相關證明文件。

