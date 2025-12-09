長照扣除額提高至18萬 明年報稅35萬戶受惠

▲立法院今（9）日三讀通過「所得稅法」修正案，長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，並追溯至今（114）年1月1日起實施，明年5月報稅就可適用，財政部估有35萬戶受惠。（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院今（9）日三讀通過「所得稅法」第17條條文修正案，長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，並追溯至今（114）年1月1日起實施，待總統公布後，明年5月報稅適用，財政部預估35萬戶受益，減稅利益10億元。

財政部說明，自108年度起所得稅法第17條增訂長照特別扣除額，個人符合衛生福利部公告「須長期照顧之身心失能者」，每人每年定額扣除12萬元，並訂定排富規定，當年度綜合所得稅申報適用稅率在20%以上、股利按28%稅率分開計稅，或基本所得額超過750萬元者不適用，可使政府資源有效運用。

鑑於我國老年人口快速成長，自114年邁入超高齡社會，為進一步減輕扶養身心失能者家庭經濟負擔，經立法院朝野黨團協商獲致共識，自114年1月1日起，每人每年長照特別扣除額由現行12萬元提高至18萬元，並維持排富規定，預估有35萬戶受益，增加可支配所得約10億元。

財政部強調，這次修正提高長照扣除額度，民眾明年5月申報114年度綜合所得稅時適用，財政部也將配合修訂相關申報書表及說明，並責成各地區國稅局積極規劃後續稽徵作業及加強宣導。

