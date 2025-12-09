長照扣除額 增至18萬元 車輛發噪音 罰鍰增10倍

立法院9日院會，在院長韓國瑜敲槌後，三讀通過《所得稅法》、《商業登記法》、《公司法》、《電業法》等部分條文修正草案。（姚志平攝）

立法院9日院會再度清倉法案，接連三讀通過《噪音管制法》、《所得稅法》、海纜法案及《公司法》、《商業登記法》修正案；其中《所得稅法》將長期照顧特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，追溯至今年1月1日起實施，明年5月報稅即適用，財政部日前初估，1年減稅利益約10億元，35萬申報戶將受惠。

《所得稅法》修正案昨三讀，將長照特別扣除額由每人每年12萬元提高至18萬元，可申報長照扣除額者主要有3大條件，包含經審查符合標準的身心失能者，不論是聘雇外籍看護或家人在家自己照顧都可申報；其次是申請長照服務及給付辦法中的服務使用者；與入住指定住宿式服務機構全年達規定天數者。

而《噪音管制法》修正案三讀通過後，明定機動車若發出超過噪音管制標準聲音，可處3600元以上3萬6000元以下罰鍰，限期未改善除按次處罰外，情節重大者得移請公路監理機關吊扣牌照。罰鍰較修法前最高3600元增加10倍。

海纜七法中的《電業法》、《天然氣事業法》、《自來水法》部分條文修正案明定以竊取、毀壞或其他非法方法，危害海底電纜、自來水事業之海底送水管線、天然氣進口事業卸收設備、儲氣等設備之功能正常運作者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科新台幣1000萬元以下罰金。

此外，立法院昨也三讀通過《公司法》修正案、《商業登記法》修正案，明定公司、商業申請設立登記後，應參加各級政府機關或其指定非營利組織辦理的勞動權益講習；另考量尚須訂定相關子法、尋覓委託辦理者及規畫講習內容等前置作業程序，條文明定自公布後6個月施行。