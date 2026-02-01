長照接續關懷．醫病又醫心 四十年不變．花蓮慈院歲末關懷

花蓮慈院林欣榮院長與神經外科部蔡昇宗主任發揮神經外科專長，關懷阿嬤的手抖、步態不穩的問題。

時序進入2026年，花蓮慈濟醫院迎來創院四十周年。秉持著 證嚴上人六十年前開創慈濟時的「訪視關懷」，二月一日上午，花蓮慈院院長林欣榮、志工室主任顏靜曦師姊，帶領醫護、醫技、行政同仁及慈濟志工共三十五人，前往照顧戶家中進行歲末大掃除。儘管過程中因個案情緒波動而調整計畫，林欣榮院長說：「醫療不只醫病，更要醫心。歲末關懷是花蓮慈院四十年來的傳統，只要阿公準備好了，我們原班人馬隨時再來。」

花蓮慈院林欣榮院長與特殊需求者牙科主任李彞邦為阿嬤送上背心新衣與圍巾，祝福溫暖過新年

團隊這次來到只有一對老夫妻同住的家中。八年前，原本擁有穩定工作的阿公突發中風，導致右側肢體行動不便，現在已經高齡八十四歲，妻子阿嬤這些年為了全心照顧丈夫辭去工作。隨著年歲增長，子女也都在外縣市生活，顏靜曦師姐表示，這兩年阿嬤突然駝背的狀況變得很嚴重，加上步態不穩，雖然已經有申請長期照護服務，但是在長期的照顧壓力下，年近八十的阿嬤早已無力整理居家環境。慈濟志工發現這戶人家後，變開啟長期的陪伴，這次由林欣榮院長發起，在年關將近之際，帶領團隊協助清掃，希望讓兩老過個乾淨清爽的好年。

在84歲中風阿公情緒起伏的時候，顏靜曦師姊與林欣榮院長溫柔安撫阿公不安躁動的心。

「今年是慈濟六十周年，訪視是慈濟草創時期就開始做的事情。」顏靜曦師姐表示，這次團隊成員橫跨老中青三代，包括神經外科部主任蔡昇宗、特殊需求者牙科主任李彝邦、檢驗醫學科主任張淳淳、人文室組長張春雄、第二整合病房護理長林孟樺，以及院長室秘書徐玲玲高專等許多同仁更帶著孩子「小菩薩」參與。顏靜曦師姐說，看到「院長阿公」帶隊，還有第二代、第三代成員接力，彷彿看見當年上人帶著精舍師父與志工走入苦難的縮影。

花蓮慈院林欣榮院長（白袍）與顏靜曦師姊（後排灰衣）為阿公阿嬤送上證嚴上人的祝福紅包，以及新年物資。

當清掃隊伍準備動工時，原本平靜的阿公，看著堆積多年的「珍藏雜物」被搬動，也許是中風後這些年積壓的情緒與對物品的不捨瞬間湧現，語氣激動地拒絕協助，甚至要求大家離開。林欣榮院長與顏靜曦師姐第一時間蹲下身子安撫，這才發現阿公尚未用早餐，加上身體不便與心理防線，才導致情緒波動。

響應慈濟基金會創立60年來訪視關懷的大愛，關懷團隊由林欣榮院長阿公帶著二代的年輕同仁與三代孫子出門，保持著花蓮慈院40年來的歲末關懷的傳統。

儘管阿公情緒稍穩後仍堅持不清理，林欣榮院長隨即溫和地回應：「好，沒問題，我們尊重您的想法。」團隊立刻轉換模式，由林院長親手送上新年物資與上人的祝福紅包。林院長表示，用對的方式做對的事情，尊重是我們訪視關懷時最重要的重點之一，臨床上有時候也會遇到病人排定好明天要開刀，今天臨時說不開了，這些我們都要尊重。而且腦中風或腦部受損病人有時情緒起伏較大，或者性情會有所轉變，但是就像 證嚴上人給花蓮慈院的慈示，「醫療要醫人、醫病、又醫心。」林欣榮院長說：「如果阿公哪天改變心意，我們原班人馬一定會再來。」

出門前，花蓮慈院林欣榮院長也為團隊送上來自總統府的祝福。

歲末大掃除的計畫雖然暫緩，但醫療關懷並未停歇。林欣榮院長與蔡昇宗主任在現場細心察覺阿嬤有手抖及步態不穩的現象，立刻切換「醫療模式」，當場關詢阿嬤的身體狀況，並溫柔約定要為阿嬤安排回院檢查。林欣榮院長強調，花蓮慈院創院之初就有義診與居家往診的傳統，歲末清掃不僅是幫照顧戶掃去灰塵，更是讓醫護人員掃去臨床工作的壓力，找回救人救命的初發心，落實花蓮慈濟醫院守護生命守護健康守護愛的宗旨與承諾。

撰文／攝影：黃思齊