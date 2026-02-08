長照據點歲末感恩 圍爐堪比同樂會

歲末時刻，慈濟長照據點，紛紛舉辦溫馨感恩活動。在大甲西岐據點，長輩打太鼓、隨樂團演奏同樂，並與志工一同準備素食餐點，像個大家庭；清水靜思堂據點，上百人圍爐聚餐，有如同學會般熱鬧，表演、摸彩輪番上陣，笑聲不斷。

鼓聲響起，跟隨旋律，長輩們賣力演出，樂團志工也來共襄盛舉。

長照據點學員 劉忠男：「快樂地打打鼓啦，唱歌啦。」

長照據點學員 張趙慧芳：「快樂活潑，又對身體很健康。」

慈濟大甲西岐長照據點，歲末感恩，洋溢溫馨歡笑。

慈濟志工 饒玉萍：「每一次來的時候，看到他們，總是快快樂樂、健健康康的，真的心裡面也非常地感動。」

素食餐點分享，許多是由志工與長輩共同製作，把感恩與祝福端上桌。

西岐里長 羅永宗：「(據點)委託我們慈濟，在此也感謝慈濟這些師兄師姊們。」

長照據點照服員 張巧芬：「我們這個是一個家的感覺，長輩如果在這邊，健健康康、開開心心，這個是我們據點最大的功能。」

同樣的溫馨場景，也出現在清水靜思堂長照據點的圍爐活動。現場還有摸彩，氣氛熱烈。

長照據點學員 凃麗津：「重點不是在什麼獎，是抽中的那種喜悅。」

長照據點學員 陳秀月：「好像在辦同學會，好高興，沒這麼熱鬧過。」

長照據點照服員 蔡翠珍：「我看到大家開心的笑容，我也滿心的歡喜。」

透過歲末感恩與圍爐活動，陪伴長輩迎接新年，也讓關懷和溫暖，在笑聲中傳遞。

