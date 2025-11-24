長照新星徐鐿庭 慈濟仁愛綜合長照機構活力滿

台中慈濟仁愛綜合長照機構，去年來了六位年輕的照服員，年紀都才20歲，他們青春洋溢，為機構帶來滿滿活力，其中一位徐鐿庭，參加今年度台中金照獎，獲得長照新星第二名的好成績，她說，到機構服務，就是希望讓長輩們健康又開心，她樂在工作中。

她是照服員徐鐿庭，剛滿20歲，熱情活潑嘴巴甜。

台中慈濟仁愛綜合長照機構照服員 徐鐿庭：「(古錐喔) 古錐喔 (很帥喔)，我當你孫子好不好，(好) 好喔 (沒問題)。」

機構住民 「幫我們洗澡 很會照顧我們，做人很好 。」

廣告 廣告

照服員的資歷才一年多，就獲得2025年台中金照獎-長照新星獎第二名，她說當初會投入長照，是因為最愛的阿媽。

台中慈濟仁愛綜合長照機構照服員 徐鐿庭：「因為我阿媽已經過世了，所以我有時候看到機構的長輩，就會想到以前我的阿媽以前對我很好，既然我們有這項技能，我們就一定要把他們照顧得很好 。」

除了鐿庭之外，還有其他好幾位，都是20出頭的照服員，有他們在的地方，總有歡笑聲。還有白天班唯一的男性照服員，同樣是20歲的年輕人。年紀雖小，但顧長輩不只專業，更是細膩貼心。

台中慈濟仁愛綜合長照機構主任 陳秋珍：「希望把照服員的年齡，慢慢往下降，也讓我們的孩子知道，怎麼樣去照顧長輩，怎麼樣用心去照顧長輩，這也是我們很重要的一個功課。」

長照的需求量越來越多，期待有更多青春力量的投入，讓長照服務能有更多的可能。

更多 大愛新聞 報導：

三峽慈少班戶外教學 輔具維護惜福愛物

北.宜有感降溫 東台灣局部陣雨

