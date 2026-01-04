長照最後一哩路1》補破網！數萬人復健恐中斷 擬設中介復健病房

在台灣，每年有上萬人中風、骨折與神經損傷患者，在住院穩定後進入PAC（急性後期整合照護），進行3個月密集復健，但等鐘一響、時間一到，復健線像被刀口切斷，多數人還沒準備好站起來就被迫提早返家。這一道醫療與生活之間的黑洞，終於要補起來了。

衛福部次長呂建德日前證實，將推動全新制度「中介復健」，直接補上PAC結束後、患者仍無法返家的關鍵缺口。

健保署長陳亮妤說得更直接：現在的3個月復健太短，不符合高齡社會需求。因此新制規劃：PAC後再延長3個月「積極復健」、委託地區醫院及區域醫院設置復健病房、鎖定中風與神經損傷患者。

廣告 廣告

這不只是醫療延長，而是一場「失能倒數」的逆轉賽。

臨床真相：差一點點，人生就不同

復健師最常見的一幕是：有人在第90天，終於能扶著走幾步，但制度卻告訴他：「限時到了，請回家。」這種時間差，決定的不是步態，而是餘生：站得起來，是生活；站不起來，是長照。

這也是長照司副司長吳希文在試辦計畫中最想解決的事。新制將讓患者能在長照機構、護理之家或老人福利機構接受全日型復能訓練，內容不再只是做治療，而是回到最日常、也最難的事：吃飯、穿衣、如廁、走到家門口那一步。

時間最長再給3個月，機構與醫療團隊共同接手，把患者「送回家，而不是送回床」。

何時上路？

健保署強調，目前已著手招標，北、中、南、東將先設示範病房，及拍板細節與給付誘因，目標在2026年第一季正式啟動。

回家前最後一哩路

在急性醫療與長照之間，目前存在一段真空地帶，最終承受衝擊的，是家屬、是照顧者、是躺在床上努力想站起來的患者。

中介復健不是口號，它是把破網補起來的最後一根線。因為對一個快能走回廚房煮飯、快能自己穿衣的人來說，再給3個月，就能幫他贏回生活。