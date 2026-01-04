長照最後一哩路2》不想復健別占病床 揭PAC病房裡最殘酷真相

「不想復健就不要占病床。你才40幾歲，現在不認真復健，難道放手不管家人了？你有老婆、小孩，以後他們怎麼辦？」PAC（急性後期整合照護）個管師李天玉口中的這一句話，在宏恩醫院PAC病房並不常聽見，卻足以讓整個空氣凝結。

病床上，躺著半身癱瘓的中年男子，沈默把頭瞥過去；門口，他的妻子下意識拉緊孩子的手，沒有回嘴，也沒有眼淚，這是任誰都不敢打破的沈默。

這不是醫病衝突，而是一場極為必要的「當頭棒喝」。因為再溫柔的安慰，敵不過時間流逝的殘酷：健保補助PAC治療，只有12週。

李天玉照料PAC患者無微不至，強調只要宏恩醫院有病床就不會放棄病人。（呂曉雯攝）

關鍵12週 改寫整個家的命運

對許多中風患者來說，最難熬的往往是發病後。有人早上還在公司開會，午覺醒來卻發現半邊身體不聽使喚；當倒下的是家庭經濟支柱，失能不只是醫療事件，是整個家的命運被迫改寫。

PAC就像一座夾在「搶救病情」與「回到生活」之間的窄橋。病人不需要加護急救，卻還沒有能力回家自理生活。很多人以為熬過急診和手術就過關，卻不知真正決定未來能不能走路、自己上廁所，就藏在這12週。

位於台北仁愛路的宏恩醫院，自2014年投入PAC，接手的多是腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折與衰弱高齡患者。病床數只有20床，卻成為台大、榮總、國泰等醫學中心願意轉介的對象。原因不在規模，因這裡對「要不要把人拉回來」的態度近乎固執。

每天早上，復健師、護理師、個管師圍在病床旁，從肌力、關節活動到情緒反應，一項項重新檢視，調整當天課程。有些病人一開始把復健當「例行公事」，課程中睡著、推託疼痛、把時間耗掉。宏恩PAC團隊卻心知肚明：如果此時不喚醒他，日後可能再也站不起來。

「有時候，真的得說重話。」李天玉說。這不是為了責備，而是讓病人知道，他還有機會、也還來得及。那一句看似嚴厲的提醒，背後其實是整個團隊對病人功能恢復「不能輸給時間」的焦慮。

洪千婷領軍復健科，讓宏恩成為大台北地區早療及PAC的首屈一指醫院。（呂曉雯攝）

回家不是退場：真正的照護從出院前就開始

在宏恩，PAC 照護從來不只發生在病床旁。當病情漸趨穩定，團隊開始為「回家」做準備：有沒有人能陪同照顧？浴室需不需要加裝扶手？是否需要輪椅、助行器？有沒有合適的居家照護與復能服務可以銜接？

這些問題，在出院前就被攤在桌上。社工師與個管師反覆打電話、實地訪視，設想「每一天起床後的第一步」要怎麼走得安全、有尊嚴。對家屬來說，那是一條被人一起走過的回家路。

真正的照護，也不會在出院當天戛然而止。病人離開醫院後，宏恩PAC團隊持續追蹤復健進度，確認他不是在推著輪椅跨出院門的那一刻，淪為被制度與現實放手的孤兒。

有人帶著助行器回來門診，興奮展示自己現在可以走幾步；也有人回來分享，第一次自己上廁所、第一次重新搭捷運，那些外人聽來微不足道的日常，對他們卻是重返人生的重要里程碑。