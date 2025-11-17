長照服務管理所辦督導教育訓練

基隆市強化長照督導團隊正向溝通力，學員定期研習。（圖：衛生局提供）

▲基隆市強化長照督導團隊正向溝通力，學員定期研習。（圖：衛生局提供）

強化長照督導人員的溝通技巧與團隊協作能力，基隆市長期照顧服務管理所日前舉辦「基隆市114年度督導教育訓練│工作夥伴關係與衝突化解」課程，吸引本市25位長照督導及相關人員參與，課程透過心理專業引導與情境演練，協助學員學習如何在壓力與挑戰中維持正向互動，提升溝通與領導效能，增進團隊合作與信任關係。

本次課程邀請王雅涵心理師以「建立信任：打造合作夥伴的第一步」及「換位思考：把衝突變成成長的契機」為主題，結合實際案例與互動討論，引導學員覺察溝通盲點，學習同理傾聽與正向回饋，使能在壓力與挑戰中仍能保持正向交流。課程貼近職場情境，透過角色扮演、分組討論與情境演練，讓學員在輕鬆氛圍中練習同理傾聽、回饋表達與團隊支持等技巧。

課程氣氛輕鬆熱絡，學員分享在帶領團隊時遇到的挑戰與經驗，並彼此交流學習成果。學員反映熱烈，紛紛表示：「王老師的分享讓我重新看見督導角色的價值，也學會如何在面對衝突與壓力時保持正向態度。」也有學員分享：「原來建立信任不只是靠制度，更要靠日常溝通的細節。」學員普遍反應收穫豐富，將更有效運用在日常督導與團隊管理，讓團隊合作與溝通更順暢。

衛生局長張賢政表示，長照服務現場挑戰多元，督導是串連照顧者與機構的重要橋樑，良好的溝通與領導能力，有助於提升團隊凝聚力與服務品質。張局長強調：「照顧工作不僅是技術服務，更是人與人之間的連結。透過教育訓練的交流與反思，能讓照護團隊更有溫度、更有力量。