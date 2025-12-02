長照服務量爆衝！陳其邁承諾「人力＋預算」雙軌強化

▲市政總質詢關注多項市政議題，市長陳其邁2日逐一回復說明，並針對長照回應，同步調整相關人力、預算等資源以兼顧需求與品質。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議會今(2)日進行市政總質詢，議員關切長照議題，陳其邁答詢表示，長照中心在長照體系，包括中央政府，於衛福部轄下進行相關業務與政策督導，他接續指出，隨著長照中心服務對象比例逐年上升，希望相關人力、預算等資源同步調整，並以明年、今年的預算比較後增加12億說明，認為量的需求提升之外，最重要的是品質，並責請衛生局針對長照人員登錄、註銷作業等精進行政作業時間。

針對議員關心任期內最想完成的建設，陳其邁以議員選區為例回應，新台17線南延至南門工程預計明年12月完工；捷運紫線可行性評估已送交通部審查，盼加速行政程序。他也提及園區南路、後昌路等交通改善需求，市府將納入整體道路疏導規劃。

議員亦關心北高雄風雨籃球場進度。陳其邁說明，目前已完成高壓電塔拆除並重新規劃球場及停車空間，後續希望與太陽能光電廠商合作，可分擔約半數建設成本，目標爭取於明年底順利動工。同時，他也要求公園處針對後勁公園植栽、草皮與座椅等設施，依使用族群需求調整配置。

此外，陳其邁針對演唱會經濟、疫苗接種、兒少保護、興達電廠事件應變、都市更新與土地利用等多項議題逐一回覆表示，市府將持續以市民需求為優先，滾動檢視現況、盤點可用資源，全力推動各項建設與政策，提供市民更安心的生活環境。（圖╱高市府提供）