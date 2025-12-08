長照業者提：別讓制度變懲罰！ 點名3大政策待改革

台南市長照協會理事長潘新傳（黃色衣領者）向台南市衛生局長李翠鳳（中）提出制度改革建議。（台南市長照協會提供／程炳璋台南傳真）

台南市長照協會理事長潘新傳8日在台南市議員朱正軒、蔡麗青陪同下，到台南市衛生局參加座談會，檢討長照制度，訴求「別讓制度變懲罰」，提出3項待改革的長照政策。衛生局長李翠鳳承諾「主管機關將當業者夥伴而非對立者」。

潘新傳主打現今長照制度中，重度失能補助不公，6到8級極重症患者在居家服務補助可達3萬元，在住宿型機構卻僅1萬元，長照家庭被迫硬撐自己照顧，有如「變相懲罰」。

另外，潘新傳指評鑑指標太過嚴苛，如今全台人力短缺，機構聘僱人員稍不符合標準，即被視為整體不合格。感嘆像「貓抓老鼠」，強調業者願接受主管機關監督，但呼籲應以輔導為先。

最後，業者認為居家記點制度不合理，居服員疏失責任全數歸究機構，案量愈大處分愈重，有違公平原則。

李翠鳳承諾將行政流程與記點制度分開討論，協會可提出具體記點制度改善草案，地方層級問題可研議微調範圍，中央層級議題將協助向上級反映。朱、蔡2議員承諾協助跨部會溝通及提案。

潘新傳認同座談會有高度建設性，將號召會員共同研擬具體草案，推動長照環境更公平、更友善的環境，使制度貼近第一線服務者與使用者需求。

