長照機構遭爆詐領補助！前會計跳槽帶走居服員 雙方隔空互槓

高雄前鎮區一間居家長照機構遭前員工爆料詐領補助款、製作假班表、照顧不善卻私下與案家和解未通報等爭議；15日機構出面駁斥上述指控，並反控爆料的離職女會計，12日離職後帶走4名居服員及數名個案跳槽，沒有職業道德，甚至動用私人關係找媒體放黑函，雙方隔空互槓；對此，高市衛生局已經啟動調查程序，以釐清事實。

根據陳姓離職女會計向媒體爆料內容指出，該機構王姓女督導涉嫌製作不實班表，班表顯示由具備身障、失智訓練證明的林姓居服員去案家服務，但實際上是安排蘇姓男居服員前往，班表與實際服務人員資料不符；另指控王女與蘇男關係過從甚密，因此安排較為輕鬆的項目給蘇男，還曾多次幫蘇男代為打卡，有偽造資料、詐領補助款的疑慮。

機構負責人黃睬鈞受訪回應，目前配合衛生局調查，針對陳姓離職女會計的指控，內容並非真實，王姓女督導與蘇姓男居服員2人關係公私分明，而居服督導本來就會視情況安排適合的居服員前往案家服務，甚至居服員在外奔波諸多不便，督導本來就能協助打卡；至於是否有掛名服務、服務不善等狀況，機構正在內部調查中。

高市衛生局回應，針對媒體報導所指該長照機構涉偽造資料、虛報及詐領補助款等違規情形，衛生局尚未接獲相關陳情，已即刻啟動調查程序，以釐清事實。若經查證有上述違規，將依法追討相關費用，並視情節予以暫停派案、終止服務契約等處分，必要時移送司法機關偵辦。本局重申對機構偽造資料、詐領補助款等行為零容忍。

另衛生局經查，該機構民國114年曾遭勞工局查獲違反勞動法規並依法裁罰，且有未依約定時間提供長照服務之情事，本局已依契約規定，分別予以停派新案一個月及記點1點處分。呼籲各長照服務機構，務必遵守相關法規，共同維護長照服務品質與公共資源之正當使用。

