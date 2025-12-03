長照殺人頻傳 衛福部允諾速修法、整合服務

12月3日是「國際身心障礙者日」，數十個身心障礙團體今天(3日)下午齊聚行政院前，提出三大訴求，呼籲政府盡速全面修正「身心障礙者權益保障法」。對此，衛福部社會及家庭署署長周道君表示，衛福部會爭取盡速修法，並會提出服務整合方案，未來政策規劃也將納入身障團體的聲音。

台灣近年頻傳「長照殺人事件」，來自全台各縣市數十個身心障礙團體3日下午齊聚行政院前，以「追悼」形式表達訴求，並將夜宿行政院展示決心。

台灣身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔表示，由於政府制度失能，身心障礙者在生活中仍充滿諸多有形、無形的障礙，且在各項社會活動中遭到歧視與排除。她指出，2017年至今8年共發生84起長照悲歌事件，政府不但未檢討制度，社會反而興起輿論，鼓勵障礙者安樂死、斷食善終，這讓他們非常驚恐與痛心。她強調，每個生命都非常珍貴，他們想要好好活著，身心障礙者的生命權不該被如此看輕。

林君潔指出，身心障礙者應享有無障礙的居住與交通權利至今仍未落實，申請輔具、長照服務、「個人助理」也不斷遭到限制，「漸漸把大家逼上絕路」，因此，「身心障礙者權益保障法」有修法的必要與迫切性，他們呼籲政府比照聯合國「身心障礙者權利公約」(CRPD)，全面修訂障權法，落實障礙者的人權保障。她說：『(原音)我們下面有三大訴求，第一個就是盡速修訂障權法，擴大身心障礙的定義，不要讓手冊如此難申請，並且要落實反歧視跟合理調整的措施跟機制。第二個，保障身心障礙者在政策參與中的代表性跟決策，沒有討論就沒有民主。第三個，我們希望能夠建構無障礙的社區支持系統，落實自主生活。』

身障團體隨後轉往衛福部，衛福部長石崇良與社家署長周道君親自接見，雙方會談1個多小時。周道君在會後受訪表示，障權法已經過蠻長時間的討論，衛福部已將修法版本送至行政院審查，將爭取在立法院本會期結束前送審。

周道君指出，身障團體反映申請長照、身障相關資源與服務整合不便，衛福部將展開跨法律、跨財源、跨服務單位的討論，目前已擬定初步方案。他說：『(原音)針對團體有提到在使用長照服務跟身障服務中間的一些介面，使用上可能整合上比較不便利的地方，那我們已經在做相關的規劃，我們也會在近期有一個初步的、已經有一個初步的方案，在部內經過討論之後，我們也預期1、2個月之內跟部長做過報告之後，然後來跟團體做進一步的討論。』

周道君表示，衛福部長石崇良在會中也承諾未來制定相關政策、尤其是長照服務時，將邀請身障團體參與、表達意見，在規劃階段便納入身障團體的需求，讓整體服務提供更順暢。(編輯：宋皖媛)