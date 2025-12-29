長照永續發展論壇 探討照顧者權利及保障

隨著人類壽命延長，台灣即將邁入超高齡化社會，對於銀髮族群的照顧成新討論議題，第二屆長期照顧永續發展論壇便以「家庭照顧群像：多視角下的服務與實踐」為題探討。中華法律風險管理學會榮譽理事長施茂林表示，推動長照永續不能只談服務量能，更需要補上「權利、保障與可依循的制度」，才能有效降低風險並提升照顧品質。

中華法律風險管理學會與台灣高齡服務管理學會於弘光科技大學共同主辦第二屆長期照顧永續發展論壇，施茂林、台灣高齡服務管理學會理事長詹火生等人與會，並以「家庭照顧群像：多視角下的服務與實踐」為主軸，聚焦家庭照顧者在長照體系中的角色，透過跨域對話，連結照顧現場、法律風險與永續發展等議題討論。

施茂林說，學會持續辦理長期照顧永續發展論壇，今年更聚焦於家庭照顧者議題，並指出家庭照顧者長期承擔照顧責任，卻常面臨資訊不足、支持資源零散及權利保障不易落實等處境，若缺乏清楚的法律與制度框架，照顧者在醫療決策、照顧安排、事故責任及財務與契約等面向，都可能暴露於風險之中。

詹火生表示，家庭照顧是長照體系的重要支柱，但面對高齡化與照顧壓力日增，必須以更完整的政策與服務視角，強化照顧者支持與資源連結，建立可持續的照顧網絡，讓家庭照顧者不再孤軍奮戰。

承辦單位弘光科技大學老人福利與長期照顧事業系補充，規畫家庭照顧的實踐與服務、家庭照顧的法律風險與永續議題探討，並邀集各界人士，從不同面向提出觀察事項，強調唯有持續跨域合作，才能讓照顧支持更貼近現場、制度回應更具可行性，推進長期照顧的永續發展。