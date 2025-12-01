「長照漏洞」居服員淪家事清潔員 轟：我學翻身拍背、不是刷馬桶！

長照2.0「家務協助」項目原為貼心設計，旨在幫助失能或年長者維持生活環境整潔，避免身處雜亂環境造成健康風險。然而，這項服務實施數年後，卻成為長照制度中最具爭議的項目之一，根據《聯合新聞網》報導，許多居家服務員工作內容被無限上綱，淪為廉價清潔工，引發長照體系人力資源的危機。

一名居服員在網路社群上留言表示，自己受過專業訓練，懂得觀察長輩的呼吸與姿勢變化，但到了居家現場，卻花費大量時間清理廚房油污、拖地與擦窗，與專業訓練內容相去甚遠。 （示意圖／Pixabay）

「家務協助」項目原為貼心設計，旨在幫助失能或年長者維持生活環境整潔，避免身處雜亂環境造成健康風險。然而，這項服務實施數年後，卻成為長照制度中最具爭議的項目之一，根據《聯合新聞網》報導，許多居家服務員工作內容被無限上綱，淪為廉價清潔工，引發長照體系人力資源的危機。

「你不就是來打掃的嗎？」一名居服員到個案家中原本要整理床鋪與更換床單，卻被要求「順便」澆花、倒垃圾、刷洗流理台與抽油煙機。當她表示這些工作不在約定範圍內時，家屬竟直接反駁：「這就是你該做的事情」，雙方爭執不下，場面尷尬。

新北市居家服務督導員組長黃伊蔓表示：「居服員不是大掃除的傭人，也不是看護。」她指出，許多居服員被迫從事清潔工作，「BA15家務協助」項目被視為超低價的家事外包方案，若居服員拒絕提供超出範圍的服務，常被指責「不近人情、沒有同理心」。更有甚者，有些家屬在居服員打掃結束後，會用手指或衛生紙檢查櫃子、馬桶是否乾淨，讓居服員感到尊嚴受損。

「我學的是翻身拍背，不是刷馬桶。」一名居服員在網路社群上留言表示，自己受過專業訓練，懂得觀察長輩的呼吸與姿勢變化，但到了居家現場，卻花費大量時間清理廚房油污、拖地與擦窗，與專業訓練內容相去甚遠。

長照2.0的「居家照顧服務」共有二十二個項目，但制度上界線模糊，使得居服員常陷入兩難處境。黃伊蔓強調，若要求服務不符合個管師所提的項目，就等同詐欺，但因太多人濫用，反而成為常態。

長照制度出現漏洞，其中「BA15家務協助」最容易引發糾紛，關鍵在於費用差距。坊間清潔公司平均每小時收費三百至五百元，但透過長照補助，打掃一整間浴室可能只需支付六十三元，價格差距懸殊。 （示意圖／Pixabay）

新北市私立恩勤居家長照機構執行秘書王亦婷表示，長照制度出現漏洞，其中「BA15家務協助」最容易引發糾紛，關鍵在於費用差距。坊間清潔公司平均每小時收費三百至五百元，但透過長照補助，打掃一整間浴室可能只需支付六十三元，價格差距懸殊。

「家務協助」為共用服務，政府補助一半費用，另一半由長照對象自行負擔，但實際執行中有許多模糊地帶。王亦婷舉例說明，規定中的自用與共用空間定義不清，如夫妻中僅一人符合長照失能條件，但兩人住在同一公寓，使用空間難以明確區分。有些居服員為避免投訴，退而求其次，改用「協助獨居者」的標準來執行服務。

當「家務協助」定義被無限上綱，不僅使許多居服員失去工作熱情，也對長照體系最珍貴的人力資源造成衝擊。「其實大部分的人都能遵守規則。」王亦婷表示，長照制度建立在互相尊重的基礎上，政府應該清楚界定服務範圍，避免長照資源被浪費。

