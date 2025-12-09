長照特別扣除額調升 時力喊：別讓7至18歲家長成稅制下犧牲品

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（9）日三讀通過《所得稅法》第17條修正，將長照特別扣除額自 12 萬元調增至 18 萬元，藉以減輕照顧者負擔。對此，時代力量表示支持，但也提醒政府，若只照顧到長照家庭，而忽略同樣背負沉重支出的育兒家庭，將使 7—18 歲學齡孩童的家長成為稅制下的「隱形犧牲者」。

時代力量認為，現行制度對 6 歲以下孩童提供每年 15 萬元的特別扣除額，但孩子一旦滿 7 歲，特別扣除額便瞬間歸零。許多家長常不解：小學生的開銷往往比幼兒園更高，為何政府的稅制設計卻在孩子滿 7 歲後「斷崖式」消失？此種制度落差，與現實生活負擔顯然不符。

廣告 廣告

時代力量強調，孩子進入小學後，雖托育成本可能減少，但補習、安親、才藝等支出接踵而來，家庭負擔反而不減反增。依衛福部 111 年兒童生活狀況調查，0—6 歲兒童每月平均花費約 1.1 萬元，6—12 歲則上升至約 1.3 萬元，顯見育兒成本隨年齡增加。然而現行制度中，7 歲以上孩童僅剩 9.7 萬元免稅額，與照顧需求的成長完全脫節。

時力並指出，無論免稅額或特別扣除額，金額與實際育兒支出相比都只是杯水車薪，放眼國際更顯不足。例如，美國為符合資格的家庭提供每名未成年兒童 2,000 美元（約新台幣 6 萬元）的稅額抵減，且若稅額不足抵減還可退還差額；日本則每月提供 1 —1.5 萬日圓（約新台幣 2—3 千元）的兒童津貼，採用更直接、普及的支持方式。

時代力量提醒，調高扣除額看似普惠，但對低薪家庭而言卻「看得到吃不到」。以高所得家庭為例，15 萬元扣除額在 40% 稅率下可減稅 6 萬元，但未達繳稅門檻的家庭，即使有育兒負擔，減稅效果仍為 0 元。也因此，國際普遍轉向提供「可退還式稅額抵減」，以確保弱勢家庭也能獲得實質協助。

時力最後呼籲，朝野立委應在本次修法後，持續檢視稅制對青少年家庭的忽略，避免育兒支持在 6 歲後出現明顯斷層。同時也應跳脫僅靠減稅的舊思維，建立能真正減輕家長負擔的制度。該黨強調，長輩要照顧，孩子也要照顧；唯有補齊育兒支持缺口，才能打破越貧窮越無人協助的惡性循環，打造更友善的照顧環境。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

助理費修法爭議 綠黨團預告：週四邀勞動部就「勞權」專案報告

32元電鍋貪污案 立院已有5修法版本：得免除其刑