長照癱瘓妻7年...通緝犯被捕求警「讓我回家一趟」 幫她清完便溺歸案

潘男因酒駕無力繳交罰金遭通緝，被捕仍心繫癱瘓在床的妻子。（示意圖，翻攝自pexels）

花蓮警方本月16日下午執行巡邏勤務，發現一名44歲潘姓男子形跡可疑，經查確認潘男因酒駕判刑3月，因未到案遭桃園地檢署通緝。潘男被捕未抵抗或逃逸，而是請求員警讓他回家一趟，透露妻子癱瘓臥床7年，入獄將無人照顧，男子在員警戒護下返回租屋處，為妻子清理便溺、敷上褥瘡藥之後道別，移送地檢署入監服刑。

花蓮吉安分局員警16日執行巡邏勤務，攔查潘男赫然發現他因酒駕被判刑3月，因未到案變成通緝犯，警方立即將他逮捕準備歸案，潘男態度十分配合，但不斷請求員警讓他「回家一趟」，稱妻子癱瘓在床，如果就這樣入獄服刑，無人可以照料；員警基於人道考量，陪同潘男返回租屋處，發現他所言不假，看到他細心照顧妻子，並通知他人幫忙照顧，不禁為之動容。

據警方調查，潘男的妻子已癱瘓臥床7年，潘男一肩扛起照顧重責，當天潘男與員警返回租屋處，妻子得知先生要入獄，慌張又難過地哭泣，潘男則不斷安慰「不要哭」，之後也情緒潰堤說出：「真的很擔心你，沒有我你怎麼辦？」之後抱起妻子為她清理便溺、敷上褥瘡藥，道別後配合員警歸案，已入監服刑。

潘男供稱因無法負擔酒駕高額罰金，又擔心無人照顧妻子，因此未到案被通緝。警方已將此個案轉介，並通知公益團體協助，當地里長也協助辦理公所的急難救助，讓潘男妻子可以得到協助與照護。

★《鏡新聞》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。





