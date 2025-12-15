長照督導員遭爆料"詐領補助" 機構暗指:爆料者已離職

南部中心／綜合報導

高雄市前鎮區一家長照機構，近日遭人檢舉，指控機構內一名女督導，涉嫌為同為居服員的打卡，並以人頭冒名服務，質疑兩人詐領長照補助款，不過長照機構出面反駁，絕對沒有這樣的事情，甚至暗指爆料者是已經離職，還帶走多名居服員與個案的前員工，衛生局說目前查無不法情事，但針對檢舉內容，會進一步釐清。

遭爆料督導員獨厚居服員詐領補助費，高雄市衛生局將調查釐清。（圖／民視新聞）

位在高雄這家已經成立四年多的居家長照機構，包括專業督導在內，共有30多名受過專業訓練的居服員，專門協助個案沐浴、清潔，甚至備餐陪同外出等基本日常照護，不過現在卻遭檢舉，一名王姓女督導，涉嫌為同為居服員的男友打卡，並以人頭冒名服務，涉嫌詐領衛生局的補助款。長照機構督導員黃睬鈞：「我們沒有浮報我們也沒有虛報，我們也沒有去特別袒護某一個居服員。」長照機構立刻出面反駁，強調男居服員本來就不會安排女個案的沐浴以及有身體接觸的服務，而是以代購代領、陪同外出或者是送餐家務的工作為主，所以也就沒有刻意安排補助款較高的項目狀況。

長照機構遭鬧風暴？機構與離職員工隔空交火，高市衛生局將調查釐清。（圖／民視新聞）

高市衛生局長期照顧中心主任陳芬婷：「王姓女督導遭指控公器私用偽造資料，袒護蘇姓男友居服員恐涉詐領長照補助款，本局尚未接獲相關陳情，將即刻啟動調查程序。」長照機構督導員黃睬鈞：「陳姓會計離職她也帶走了我們，4位的居服員下面有18個個案，也都一併帶離開。」面對指控，機構暗指是離職員工所為，但爆料者也透過文字回應，說自己現在是休假並未離職，而且她發的不是黑函而是事實，已經到衛生局具名陳述，長照服務花費心力，不論是督導、居服員都非常有愛心，但如今卻因為補助款引爆內部紛爭，恐怕要交給衛生局，才能查個清楚。

