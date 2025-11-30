長照經驗交流 找到焦慮所在

長照所與長照家照者支持服務據點合作辦理「同行相伴 家庭照顧者分享交流會」，為長期付出的家照者提供安心分享、彼此交流場合，抒發照顧歷程中的期待與需求。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆市長期照顧服務管理所二十九日與長照家庭照顧者支持服務據點合作，辦理「同行相伴 家庭照顧者分享交流會」，以「向長照許一個願望，扭出雙倍的祝福」為主題，透過許願牆、療癒創作、互動體驗與祝福扭蛋等一系列溫暖而新穎的活動，為長期默默付出的家庭照顧者提供一個安心分享、彼此交流的場合，抒發照顧歷程中的期待與需求，並獲得支持與紓壓的專屬空間，共三十人參加。期待透過活動不僅協助家庭照顧者釋放壓力，更有效蒐集家庭照顧者對各項服務的真實需求與建議，做為未來政策調整、服務精進的重要依據。

交流會以輕鬆、溫暖且富創意的方式進行，陪伴家庭照顧者重新看見自己、喚醒肯定自己的力量。上午安排「流體熊藝術創作」，讓參與者透過色彩自由流動的創作過程釋放心中累積的壓力，並將祝福具象化成作品，下午則安排虛擬實境（ＶＲ）體驗，讓照顧者從第一人稱視角走進失智者的世界，更深切理解他們在日常生活中可能面臨的混亂、焦躁與不安。現場一名家庭照顧者在體驗後，深受震撼地說：「我終於明白他為什麼每天都這麼焦躁不安了。」。壓軸的活動是「願望分享與抽祝福卡」，讓家庭照顧者寫下自已的期待，與他人互相對話、彼此支持。最後透過扭蛋機抽出獲得專屬的祝福卡，一位家庭照顧者抽中「請記得休息，你也值得被照顧」，瞬間眼眶泛淚地說：「這句話好像在提醒我，也要好好照顧自己。」

家庭照顧者寫下自己的期待，與他人互相對話、彼此支持，透過扭蛋機抽出獲得專屬的祝福卡。（巿府提供）

基隆市衛生局長張賢政表示，活動的目的是為家庭照顧者打造一個安全、友善並被理解的環境，同時透過交流蒐整照顧者的實際需求，以調整基隆服務方向並補強資源，使長照服務更貼近每個家庭的需要。張賢政也呼籲，照顧者不應獨自承擔照顧的辛苦，鼓勵大家善用各項長照服務。他表示：「照顧是一條漫長的路，但你們不需要獨自前行，讓我們陪伴照顧者走得更穩、更遠、更安心。」