長照署將成立 老人團體籲增服務量能 身障團體盼符合需求

衛福部將進行大規模組織改造，成立「長期照顧及社會發展署」，明年長照3.0預算也將破千億元。老人團體今天(17日)呼籲政府應同步提升服務量能，並解決長照人力不足問題；身障團體則盼強化政策參與，以制定出真正符合障礙者所需的支持與照顧方案。

衛福部將進行二次組改，成立「長期照顧及社會發展署」，整合長照、老人、身心障礙者及婦女福利政策等，而明年將全面上路的長照3.0經費也突破千億，達新台幣1,153億元。

對此，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿17日受訪表示，長照署雖整併高齡與長照業務，但也納入婦女與身障政策，複雜度很高，未以人的需求角度進行整合，且組織過於龐大，執行業務恐將面臨困難。此外，長照服務照顧的是16%失能長輩，但仍有84%長輩屬於健康或亞健康，長照署在自立支援網絡與社會參與功能顯得相對薄弱。

廣告 廣告

張淑卿指出，隨著人口老化，長照預算一定會逐年增加，她希望相關量能也要同步提升，如增加夜間與特殊對象照顧資源。她說：『(原音)一般民眾因為工作的需求，可能需要夜間照顧，但我們現在並沒有夜間日照，也沒有夜間喘息，如果日照只有早上8點到下午4點，那根本你也沒辦法送長輩做安家的動作，所以這種照顧支持是不夠的，沒有因時空來改變。』

張淑卿並表示，長照人力不足也是亟待解決的問題，面對醫護荒，政府透過預算補貼醫院，但針對長照人力不足，卻無相對應的支援做法。

身心障礙者自立生活聯盟秘書長林君潔受訪則表示，長照署整併看似為了讓服務更有連續性、讓資源更有效運用，但長照政策設計大多是以長者需求為主，他們相當擔心整合後會遺漏障礙者的特殊需求。她呼籲應讓身障團體參與討論，以制定出真正符合需求的政策。她說：『(原音)但他們經費常常都是編列很多之後，因為沒有跟我們有更多的充分參與討論，所以往往看起來資源變多，但服務並沒有變多，可能工作人員變多，但我們得到的服務不一定變多，或者是我們得到服務選項變多了，但可能是不實用的。』

身心障礙者自立生活聯盟副秘書長莊棋銘也強調，政府當初設立長照服務是以年長者與失能者的照顧需求為主，而身心障礙者、尤其是先天性障礙者更多的需求是就學、就業協助以及社會融合、社會參與。他強調，身心障礙者目前最常遇到的政策問題是未顧及全人需求，希望政府能加強溝通與協商，逐步提升相關服務。(編輯：沈鎮江)