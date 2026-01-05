長照翻轉職涯 以愛守護長輩笑容

台中慈濟清水長照機構小組長、曾芳庭，所處的單位，從2023年起、連續2年榮獲台中市政府的金照獎肯定，她充滿愛心和耐心的服務，深受長輩和長照同仁的肯定。但其實她來到慈濟長照之前，並非如此。她原本的個性很隨性直言，曾經一年換了24個職場老闆，還經常對病患翻白眼，直到6年前的一次就業因緣，來到慈濟長照機構。在充滿人文愛心的職場下，她慢慢轉念，並改變昔日不好的習性，成為長照長輩、眼中的善良天使。

慈濟清水長照小組長 曾芳庭：「(大學護理系)畢業之後， 又真的沒有考上護理師(證照)，(當時)就愛玩 後來就，真的不知道什麼(人生)目標，我從牙科 婦產科 眼科，皮膚科也去(工作)過，(擔任)診所助理這樣子，一直換(工作) 就年輕氣盛，工作上不順心 我就離職這樣子。」

1年換24個老闆的隨性個性，讓曾芳庭一度成為職場的頭痛人物，直到她在6年前的一次就業轉機。

慈濟清水長照機構主任 呂怡靜：「偶然 我這邊(清水長照)要成立了，我需要人手 問到芳庭才知道，她說可是我沒有(護理師)證照，我能做什麼，我說 我們從居服員開始做，不久之後 她就獲得好成績，考到護理師執照。」

慈濟長照服務至今6年，曾芳庭取得護理師執照，一路從居服員、居服督導、個管師，到現今的長照小組長。

慈濟清水長照機構主任 呂怡靜：「慢慢地她(曾芳庭)也有跟我們，參加浴佛(活動)，我們也會參加歲末祝福，導讀一些書 就是上人的一些書籍，久了之後，她可能真的也被我們同化了，變成真的很慈濟的慈濟人。」

慈濟清水長照小組長 曾芳庭：「慢慢地跟他們相處完之後，我漸漸地也被影響了，設身處地的 真的是站在，他們(長輩)的立場想的時候，他們會覺得你就是有替我想。」

連阿媽：「像我之前還沒來(長照)，就是剩下半條命 ，來到這裡就完全都好起來，她們都好像是天上的天使。」

慈濟清水長照機構、連續2年榮獲長照金照獎，優質的服務品質，來自善解和尊重的心。

陳阿媽：「(曾芳庭)幫我的忙 探望我，和我聊天這樣，我3樓(空房間)想租她 跟我作伴。」

慈濟清水長照小組長 曾芳庭：「因為我知道(陳阿媽)她一個人(獨居)，跟她聊天也很有趣，因為他們(長輩)都很可愛，你看她剛剛還叫我來住她們家。」

曾芳庭的爽朗笑聲和溫柔面容，開創了利人利己的人生新篇章。

